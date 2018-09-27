Процесс по делу правозащитника Оюба Титиева сегодня снова перевели в открытый режим

Это произошло спустя неделю и после допроса ещё двух полицейских. Следом за ними показания дал понятой, при котором в машине Титиева нашли наркотики.

В открытом режиме Шалинский суд Чечни допросил свидетеля Мак-Магомеда Такалашева. Его полицейские привлекли в качестве понятого по делу Оюба Титиева. По словам свидетеля, когда сотрудники ДПС 9 января привезли его к машине Титиева, там уже были полицейские – их количество он не помнит. Следователь из машины правозащитника достал чёрный пакет с зелёным веществом. Адвокат главы чеченского отделения Мемориала поинтересовался у свидетеля, почему он фотографировался в полицейской форме и с автоматом. Такалашев ответил, что форму купил в магазине, снимки делал, чтобы произвести впечатление на девушку. Автомат был игрушечным, приводит его слова телеграм-канал правозащитного центра. Процесс сегодня по ходатайству адвокатов вновь открыли. Прессу и публику в зал суда не пускали уже неделю.

За это время в закрытом режиме допросили двух ключевых свидетелей, которые задержали Титиева. Один из них начальник угрозыска Курчалоевского района Дени Джабраилов по словам Титиева угрожал ему и поручил повторно задержать его и обыскать машину после того как правозащитник назвал первое задержание незаконным из-за отсутствия понятых. При новом обыске силовики якобы опять нашли наркотики.

Титиев утверждает, что марихуану ему подбросили. В Мемориале называют процесс сфабрикованным. Глава чеченского отделения Мемориала провёл в СИЗО почти 9 месяцев. Суд над правозащитником возобновится завтра.