Басманный суд Москвы начинает рассматривать вопрос о смягчении меры пресечения сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца. Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», процесс закрыли для журналистов. Защита просит заменить заключение под стражу запретом на определенные действия. Возможность избирать подобную меру пресечения появилась недавно, — рассказал «Эху Москвы» руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Следствие просит изменить меру пресечения обвиняемым в убийстве отца сестрам Хачатурян с содержания под стражей на запрет определенных действий. Об этом со ссылкой на защиту Ангелины Хачатурян сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

По его словам, запрет определенных действий – это новая в УПК РФ мера пресечения, введенная в этом году. «Она заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанности своевременно являться по вызовам следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов. Дополнительные запреты: не покидать дом, не общаться с определенными лицами, не пользоваться интернетом и телефонами», — пояснил П.Чиков.

Он добавил, что пока неизвестно, о чем конкретно просит следователь в ходатайстве, как и не ясно, «что из этого установит суд». «Он может установить 6 разных ограничений, которые похожи на домашний арест, но могут и не предполагать обязательного нахождения дома. Это средняя мера пресечения между подпиской о невыезде и домашним арестом», — отметил руководитель «Агоры».

27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями.

По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери в возрасте 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса они признали вину и пояснили, что отец продолжительное время причинял им «моральные страдания». 2 августа Останкинский суд столицы заключил Кристину, Ангелину, Марию Хачатурян под стражу до 28 сентября.

Убийство было совершено в июле. Трем девушкам предъявили обвинение в совершении преступления по предварительному сговору. Сестры признались в убийстве, они говорят, что отец долгие годы над ними издевался. По словам защиты, это было моральное, физическое и сексуальное насилие.