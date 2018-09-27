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17:00, 27 сентября 2018

Одного из обвиняемых в отравлении Скрипалей узнали по фотографии в селе, где долго жила его семья

Об этом пишет газета «КоммерсантЪ». Собеседники издания попросили не называть их имена, опасаясь проблем с ФСБ. Они рассказали, что видели Анатолия Чепигу около 10 лет назад. Они уверены, что это именно уроженец села Березовка, называют его «умным, хорошим и сообразительным». Вчера вечером издание Инсайдер и расследовательская группа Bellingcat сообщили, что установили личность одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей. Человек, который выдавал себя за Руслана Боширова, оказался полковником военной разведки Анатолием Чепигой. Уроженца Амурской области, выпускником Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, который служил в 14-ой бригаде спецназа ГРУ.

По словам односельчан, после окончания военного вуза Анатолий Чепига уехал по распределению. Он женат, у него двое детей. Не так давно в селе обсуждали новость о том, что якобы его семье дали четырехкомнатную квартиру в Москве.

Комментарии

50

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post_v 27 сентября 2018 | 17:02

"Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы."

danko1 27 сентября 2018 | 17:03

post_v: Всё тайное становится явным, особенно в век интернета.
Даже усы с бородой не помогут.

semia 27 сентября 2018 | 17:12

Перед кем выпендриваться сельскому пареньку? Перед бывшими односельчанами,перед первой сельской любовью(ну,не перед Петровым же!) Вот все село и узнало и про жену с детьми и про квартиру в Москве и командировку в Солсбери

kuzma36 27 сентября 2018 | 17:21

semia: За 5 тысяч рублей я узнаю в Венедиктове хоть Чепигу, хоть Навального, хоть прямо Альбац с Шендерком на поводке!
Не вопрос!

mymymy 27 сентября 2018 | 17:33

kuzma36: Я вот одного понять не могу: когда БК "расследовал" по вконтактику дело о МН17, они дофига нашли фоточек якобы солдат расчета бука, которые позировали на территории Донбасса.
Ну, и вообще БК нашел дофига фоточек солдат, которые якобы от МО РФ служили в ДЛНР.
А тут только одну какую-то сомнительного качества для опознания фотографию выложили.
Запаршивел беллинг кот,ничего найти больше не может?
Даже современную фотографию господина Ч. найти не может?

rampa 27 сентября 2018 | 17:51

mymymy: ты уж совсем нашу разведку ни во что не ставишь. Ладно солдатики всю сеть заполонили своими фотками, чтобы перед друзьями-подружками похвалиться, но чтобы полковник еще этим занимался ? ))) Он даже Симонян своих фоток на фоне башни, ради которой он в Солсбери ездил, не показал )))

rampa 27 сентября 2018 | 17:34

kuzma36: да ты и за 11-80 на любые подлости согласен )))

kompricikos 27 сентября 2018 | 17:51

Дешевый вы какой-то kuzma36:

petervladov 27 сентября 2018 | 17:16

danko1: Давай там бабка даунко... мачи этот рэжимкрававый....путиндолжнсесть... ещёчучуть...

irdo 27 сентября 2018 | 17:44

danko1:
Всё тайное становится явным, особенно в век интернета.
Даже усы с бородой не помогут.
==========
Вот и стало.
Но божья роса....

kottigr1 27 сентября 2018 | 17:03

post_v: Нда.. Семье Кремлевского палача теперь не отмазаться..

novirusich 27 сентября 2018 | 17:15

kottigr1: его семье дали четырехкомнатную квартиру в Москве.

Премия за выполнение ответственного задания?
Так задание провалили полностью и сами засветились по полной.
За что Героя премировали?

ltyio 27 сентября 2018 | 17:16

kottigr1: Даже если он и причастен к ликвидации Скрипаля, то от чего должна отмазываться его семья ? Любого офицера во время его обучения готовят только к одному - убивать врагов. Что же получается, что все офицеры палачи и их семьям надо отчего-то отмазываться ?

ura_123 27 сентября 2018 | 17:25

ltyio: Убивать врагов в бою,не так ли?

kottigr1 27 сентября 2018 | 17:26

ltyio: Убивают врага в бою, в сражениях.. А вот травят людей только палачи. Кстати даже по УК РФ - это УГОЛОВНОЕ преступление.

ltyio 27 сентября 2018 | 17:36

kottigr1: ura_123: "Убивать врагов в бою,не так ли?" - не так ! И не надо делать вид, что вы не понимаете. Разведовательно-диверсионные действия еще никто не отменял, так же как и целевые ликвидации. И не только российские спецслужбы этим занимаются.

rampa 27 сентября 2018 | 17:54

ltyio: даже "разведовательно-диверсионные действия" нужно выполнять качественно, а не травить попутно ни в чем не повинных людей

ltyio 27 сентября 2018 | 17:58

rampa: В этом согласен. Если Скрипаля действительно ликвидировали российские спецслужбы, то они выполнили это задание непрофессионально - мало того, что Скрипаль остался жив, так еще и пострадали посторонние граждане.

mews Михаил Степанцов 27 сентября 2018 | 17:56

ltyio, никто не отменял разведывательную активность в любое время в любом месте и диверсионные действия во время войны в отношении врага.
Мы в состоянии войны с СК? Собственно, это представители СК и доказывают.
Претензии не к тому, что кто-то воюет. Многие страны воюют. Претензии к тому, что Путин воюет, но скрывает это и лицемерно делает вид, что этого не происходит.

gibs 27 сентября 2018 | 17:18

kottigr1: Нда.. Семье Кремлевского палача теперь не отмазаться..
------------------------------------------------------------
В лЁгкую....
1): -" Вы всё врЁти!!!!"
2) : - " Ваш доказательства - не доказательства!!!!"
3): - " А вы докажите!!! "
4): - " А ты гос долг США видел???"
5): - " Ты русофоб!!!!"
6): - " Хохлы сами себя убивают , а британка гадит и сама себя травит!!!"
Ну и ещё +100500 веских , не опровержимых аргументов в пользу россии!!!

petervladov 27 сентября 2018 | 17:34

kottigr1: Нда.. Семье Кремлевского палача теперь не отмазаться..
==============================
ПУТИФСЕХНАСЮБЬЁТ

kottigr1 27 сентября 2018 | 17:38

petervladov: А вам приятно будет, когда в школе сверстники будут тыкать пальчиками в Вашего мальца и говорить.. мол вон пошел сын убийцы английской бомжихи ?

kryimzdick 27 сентября 2018 | 17:02

Вот кто-то с городки спустился...

kryimzdick 27 сентября 2018 | 17:03

Тьфу, с горочки. Т9

shmuel63 27 сентября 2018 | 17:08

"Он женат, у него двое детей. " - эти дети у него не от жены, а от Петрова.

sergo_25_26 27 сентября 2018 | 17:09

Сейчас все соседи в Москве делают поклон когда он подходит к дому. Защитник же родины. Бомжиху англицкую завалил.

rexis 27 сентября 2018 | 17:32

sergo_25_26: сейчас все соседи обходят его десятой дорогой : вдруг что то ему не понравится - и траванет ?

(комментарий скрыт)

sergo_25_26 27 сентября 2018 | 17:11

А Петров окажется Сидоровым. Как пить дать.

semia 27 сентября 2018 | 17:23

sergo_25_26: Не Сидоровым,а Пидоровым!

andre_klimov 27 сентября 2018 | 17:13

Посмешили...

"КоммерсантЪ" - самое читаемое издание на селе?
Обращаться в "переформатированный" Ъ и - бояться проблем с ФСБ?

Очень похоже на "спецоперацию по дискредитации"...

rampa 27 сентября 2018 | 17:40

andre_klimov: вряд ли односельчане сами обратились в какое-то издание. А когда журналисты спросили, то, естественно, ответили (посплетничать все любят). А то, что бояться ФСБ, то это как раз нормально для населения. Народ запуган

kara 27 сентября 2018 | 17:13

В 1996 году он окончил Березовскую школу и поступил в ДВОКУ

1996-1979=17 лет.
инсайдер пишет, что он в 18 лет поступил?
это расследование?!

ura_123 27 сентября 2018 | 17:29

kara: Дружок,посчитай на пальцах,если у тебя калькулятор барахлит))))
79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96....
Где вас пригожин только берёт,таких своеобразных?

kara 27 сентября 2018 | 17:36

ura_123: давайте
79-0;80-1;81-2;82-3;83-4;84-5;85-6;86-7;87-8;88-9;89-10;90-11;91-12;92-13;93-14;94-15;95-16 и 96-17.
вы из инсайдера?

ura_123 27 сентября 2018 | 17:43

kara: А 79-0 это по твоему что?
Сколько лет человеку родившемуся в марте 79 будет в августе 96 ? Ещё раз,считая загибай пальцы почётный пригожинец)))

ston 27 сентября 2018 | 17:58

ura_123: В марте 80 - 1 год, в марте 81 - 2 года, в марте 82 - 3 года, в марте 83 - 4 года, в марте 84 - 5 лет, в марте 85 - 6 лет, в марте 86 - 7 лет, в марте 87 - 8 лет, в марте 88 - 9 лет, в марте 89 - 10 лет, в марте 90 - 11 лет, в марте 91 - 12 лет, в марте 92 - 13 лет, в марте 93 - 14 лет, в марте 94 - 15 лет, в марте 95 - 16 лет, в марте 96 - 17 лет. В АВГУСТЕ 1996 ему все равно будет 17 лет, как и в декабре 1996... И да, до годика детям возраст считают в месяцах... Калькулятор, то у вас - хохляцкий...

mews Михаил Степанцов 27 сентября 2018 | 18:04

ura_123, 17 лет и будет.
Если человек родился в марте 1979, то в марте 1980 ему исполнится год. В марте 1981 - два года, в марте 1982 - три года ... в марте 1996 года ему исполнится семнадцать лет. И к августу ему так и будет семнадцать полных лет.
Что не так?

aleksey429 27 сентября 2018 | 17:14

Ну, слава богу, узнали.!
Как же мне не приятно читать развесистую клюкву. И что за мудило, такое пишет.

bel_medved 27 сентября 2018 | 17:16

Теперь логика жанра требует, чтобы Чепыга позвонил Маргарите на мобильник и предложил ей бесплатное интервью.

ematveev 27 сентября 2018 | 17:18

Вы фото Шендеровича видели? Если он не лыбится - один в один Боширов.

В общем, еще одного опознали.
Кто больше?

meteor1908 27 сентября 2018 | 17:42

ematveev: а отпечатки пальцев, сданные в визовом центре, тоже Шендеровича?

sogentle 27 сентября 2018 | 17:18

Не, ну не дотравил ведь кого надо как следует! Да ещё и расшифровался. Переселить его с семейством в двухкомнатную квартиру в Подмосковье! Всё-таки в Украине, очевидно, достойно ПОУРАГАНИЛ, раз Героя присвоили, не в родную ж Берёзовку его отправлять.

bel_medved 27 сентября 2018 | 17:19

А третий эпизод — Чепыга и Боширов в одной студии.

edward_1960 27 сентября 2018 | 17:25

Даа! Запалили Толика! А ведь теперь и грохнуть могут!

andrewm 27 сентября 2018 | 17:29

Интересно, а почему в "17 мгновения весны" нет сцены обсуждения односельчанами Штирлица его загородного домика под Берлином?

kvam 27 сентября 2018 | 17:35

Теща Васечкина тут же похвасталась односельчанам - как зятек с"ездил в командировку и произвел профилактику дверного прибора, путем смазки, так сразу же герою России и полковнику ГРУ, наконец-то улучшили жилищные им условия.
А так, если бы Скрипаль не подвернулся, то век бы и жили в общаге.

ox1 27 сентября 2018 | 17:48

А сколько их еще будет таких земляклв "лейтенанта Шмидта" - не перечесть.

rampa 27 сентября 2018 | 18:03

ox1: столько же, сколько Петровых. Все волновались, что по такой распространенной фамилии найти невозможно. Ан сразу наши нужного. А здесь вообще проще простого по документам училища, где он родился определить

dobro64 27 сентября 2018 | 17:52

Коммерсант пишет .... цитирую "Он был уже почти лысым, не очень похож на это фото, у него открытый взгляд был, а тут как исподлобья. Хотя глаза карие»,— сказала она." ....)))) А начиналась статья очень бравурно...)))

mas_mas 27 сентября 2018 | 17:56

Да их и Срипаль должен вспомнить, он же был начальником отдела кадров ГРУ, наверняка запомнил их молоденькими лейтенантами.

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