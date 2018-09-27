Две трети россиян признались, что используют свои смартфоны, чтобы избежать общения с другими людьми
Таковых оказалось больше 70%, — свидетельствуют данные лаборатории Касперского. Согласно исследованию, 66% респондентов притворяются, что пытаются «найти что-то важное» в смартфоне, планшете или ноутбуке, когда чувствуют себя некомфортно в какой-либо ситуации в обществе, — сообщает РБК.
Комментарии4
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compare 27 сентября 2018 | 16:53
а что,опрос 700 человек,это "две трети" россиян?
compare 27 сентября 2018 | 16:55
"Новая газета": цитата....."Исследование проводилось в 15 странах мира в июне 2018 года. В России в ходе него опросили 750 человек."....
seryj_wolk 27 сентября 2018 | 17:05
Рфики друг друга просто обожают. Уверен, что при случае они друг друга не бросят. Может быть.
dnepr_ua 27 сентября 2018 | 17:06
две трети роисян-социопаты.а если лишить их смартфонов и планшетов они будут с умным видом рассматривать когти на ногах.