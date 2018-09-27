Две трети россиян признались, что используют свои смартфоны, чтобы избежать общения с другими людьми

Таковых оказалось больше 70%, — свидетельствуют данные лаборатории Касперского. Согласно исследованию, 66% респондентов притворяются, что пытаются «найти что-то важное» в смартфоне, планшете или ноутбуке, когда чувствуют себя некомфортно в какой-либо ситуации в обществе, — сообщает РБК.