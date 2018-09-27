Чемпионат мира по хоккею 2023-го года пройдет в Петербурге
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга. Он также рассказал, что на конгрессе Международной федерации приняли решение по проведению чемпионатов 2024-го года в Чехии, а 2025-го года – в Швеции.
Комментарии1
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danko1 27 сентября 2018 | 16:50
Ротенберги и хоккей приватизировали.
На проведении ЧМ еще заработают за счет обнищания россиян.