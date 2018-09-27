Чемпионат Европы по футболу 2024-го года пройдет в Германии
Об этом объявлено по итогам заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций. Помимо Германии, на право провести турнир претендовала Турция, — отмечает агентство Reuters.
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Об этом объявлено по итогам заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций. Помимо Германии, на право провести турнир претендовала Турция, — отмечает агентство Reuters.
Комментарии1
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abuvgrobu 27 сентября 2018 | 16:54
Мулла одобряет?