Украинский режиссер Олег Сенцов стал номинантом на премию Европарламента имени Сахарова за свободу мысли
Всего в списке претендентов 8 человек. Имя лауреата станет известно 25-го октября. Премия вручается за вклад в борьбу за права человека. Сенцов отбывает наказание в российской колонии по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С середины мая он держит голодовку.
Комментарии7
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piterjanis 27 сентября 2018 | 16:37
Лучше еды ему вышлите специальной,для голодовки.
nikolai_matveev2 27 сентября 2018 | 16:58
piterjanis: Лучше еды ему вышлите специальной,для голодовки.
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Вы правы ! :))))))
Не , вообще молодцом держится террорист Олег Каплан (сенцов) ....
Голодает уже 25 лет против Путина , и с каждым днём всё здоровее и здоровее !
Вот что значит , когда такой великой страной как украина управляет Вальцман и Гройсман !
Держись , террорист Каплан ! Жрать вредно !!!!!!!!!!!
:))))))))))))))
abuvgrobu 27 сентября 2018 | 16:51
Всё. Любая информация об этом клоуне уже неинтересна. Неужели он и его приспешнички думают, что хоть кто-нибудь в здравом уме и трезвой памяти поверит, что это существо и впрямь голодает, да ещё и аж с мая месяца..
tprfrund001 27 сентября 2018 | 16:58
Сахаров в гробу винтом вертится.
Этого клоуна ещё и почётным парижанином назначили. Забыли французы Равашоля! Ничего, сенцовы напомнят.
nds_01 27 сентября 2018 | 17:07
Очевидно, что такая голодовка - по сути доказательство, что Сенцов не виновен, дело сфабриковано и ему легче умереть, чем быть ЗК за несовершенное преступление. Борьба с захватчиком (если было такое намерение) - дело правое.
velbkeirf1 27 сентября 2018 | 17:24
nds_01: дык у него што захватили то по ВСУ не було ни одного выстрелапросто дали коленом под зад
nds_01 27 сентября 2018 | 17:34
velbkeirf1: не оценила глубину мысли. Если территория захвачена без единого выстрела, то и захватчик - уже не захватчик?