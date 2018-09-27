Украинский режиссер Олег Сенцов стал номинантом на премию Европарламента имени Сахарова за свободу мысли

Всего в списке претендентов 8 человек. Имя лауреата станет известно 25-го октября. Премия вручается за вклад в борьбу за права человека. Сенцов отбывает наказание в российской колонии по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С середины мая он держит голодовку.