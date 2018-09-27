Дело главы чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» теперь будет рассматриваться в открытом режиме

Дело главы чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева теперь будет рассматриваться в открытом режиме. Суд принял такое решение после ходатайства защиты, — сообщает «Новая газета» со ссылкой на «Мемориал». Между тем, к этому моменту уже допросили более половины всех заявленных свидетелей обвинения.