Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о передаче в Пенсионный фонд денег, изъятых в рамках дел о коррупции
Это была инициатива «Единой России», деньги будут направлять на выплату страховых пенсий. Сегодня же Госдума в окончательном чтении одобрила законопроект о повышении пенсионного возраста в России.
Комментарии3
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askol2016 27 сентября 2018 | 16:36
"Если вас насилуют, расслабьтесь и получите удовольствие" - это для россиян сказано...
kottigr1 27 сентября 2018 | 16:49
askol2016: В РФ проживает 200 000 Хозяев и у них есть 146 500 000 рабов..
plidurok Андрей Филимонов 27 сентября 2018 | 16:45
Не дойдут денежки до пенс.фонда, как не доходили до гохрана драгоценности, отобранные чекистами во время обысков у буржуев. По этому поводу подробно сокрушался первый глава гохрана Георгий Соломон в своих мемуарах.