В Петербурге депутаты отказались расследовать нарушения на митинге против пенсионной реформы 9 сентября

Провести расследование предлагали 12 депутатов от «Яблока», «Партии Роста», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР. По их мнению, действия чиновников Смольного, отозвавших разрешение на митинг, привели к массовым нарушениям прав горожан. Члены комитета по законодательству сочли это недоказанным, — сообщает сайт «Фонтанка». «Представители Навального – это агрессивная группа, которая не приемлет соглашения с действующей властью. А органы власти предприняли все возможное, чтобы не допустить нарушений», — сказал зампред комитета по законности Валерий Белоцерковский. Его слова приводит сайт «Фонтанка». 9 сентября акции против пенсионной реформы были организованы сторонниками Алексея Навального по всей России.