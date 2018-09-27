Из-за невывоза мусора в Челябинске возбудили дело в отношении чиновников

Расследование идет по статье о халатности, — сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру. В минувший вторник в городе был введен режим ЧС после того, как из дворов отказались вывозить мусор. Это произошло после закрытия местной свалки. Подрядчикам предложили отвозить отходы на другие площадки, расположенные дальше от города. Многие не стали этого делать, ссылаясь на нерентабельность.