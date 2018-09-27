Из-за невывоза мусора в Челябинске возбудили дело в отношении чиновников
Расследование идет по статье о халатности, — сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру. В минувший вторник в городе был введен режим ЧС после того, как из дворов отказались вывозить мусор. Это произошло после закрытия местной свалки. Подрядчикам предложили отвозить отходы на другие площадки, расположенные дальше от города. Многие не стали этого делать, ссылаясь на нерентабельность.
Комментарии5
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zemljanka 27 сентября 2018 | 16:48
Как дети в детдоме?
Насильников посадили?
Мусор ,- аывецут.
А Цапка -, вернули имущество.
И мать - досрочно.
А за репосты -сажаюит. И Сенцова - убивают.
Спасите, людоеды, Сенцова.
roman_i_olga 27 сентября 2018 | 16:49
zemljanka: а что синцов у вас такой особенный
vasya_von_smetankin 27 сентября 2018 | 16:59
Мистер Обама!
Пожалуйста, верни рентабельность вывоза челябинского мусора!
Ведь ты же сделал рентабельным мусор московский.
amebix 27 сентября 2018 | 17:35
Мусора правят, они себя не вывезут
a_m_59 27 сентября 2018 | 17:44
Так не этих чиновников садить надо, а тех, кто отлаженную систему ЖКХ развалил во всей стране, кто все мусорки и все котельные отдал частникам (вернее сказать, по себе разобрали)...