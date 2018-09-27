Издания «Амурская правда» и «Амур-Инфо» удалили информацию о настоящем имени обвиняемого в отравлении Скрипалей

Издания «Амурская правда» и «Амур-Инфо» удалили информацию о настоящем имени обвиняемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Заметки о том, что это не Руслан Боширов, а Антолий Чепига были даны со ссылкой на другие издания – Инсайдер и Bellingcat, которые провели расследование. Выяснилось, что Чепига является уроженцем Амурской области, и что он полковник ГРУ.

Ничего нового в обвинениях Москвы со стороны Лондона в применении химоружия в Солсбери нет. Так сказал глава МИДа Сергей Лавров, комментируя слова Терезы Мэй.



Накануне британский премьер на заседании Совбеза ООН провела параллель между использованием химического оружия в Сирии и английском Солсбери.