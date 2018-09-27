Индия приобретет у России пять зенитнно-ракетных комплексов С-400
Недавние санкции США против Китая не повлияли на позицию Дели по поводу поставки этих систем, пишет индийское издание Economic Times.
Москва и Нью-Дели согласовали контракт по С-400 «Триумф» весной этого года. Позже директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что наша страна решила снизить цену для стратегического партнера. В конечном счете стоимость заказа составила 5,5 миллиардов долларов. Окончательное решение о покупке было принято на заседании комитета правительства Индии по безопасности, который возглавляет премьер Нарендра Моди. Предполагается, что последние формальности будут завершены в ходе визита президента Путина в Индию в начале октября. Там договор закрепят подписями. Индия заплатит авансом только 15% от общей суммы, а остальная часть будет связана со сроками поставок. Ранее о возможности санкций против покупателей российских комплексов открыто заявляли в Вашингтоне. Это предполагает американский закон о вторичных мерах против структур, которые заключают «значительные сделки» с подсанкционными российскими компаниями.
Неделей ранее Соединенные Штаты ввели санкции против департамента снабжения армии Китая за покупку у России комплексов С-400 и десяти истребителей Су-35.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 27 сентября 2018 | 16:05
Волнует только один вопрос.. Смогут ли россияне скушать столько пальмового масла из Индии, которым она рассчитается ?
bugatti 27 сентября 2018 | 16:14
kottigr1: То Что Индия приобретет она уже пять лет говорит, но так и не приобрела... когда оплатит тогда и вякайте, а пока это очередной вброс......после того как с-400 сбил ил-200 его вообще никто не приобретет
alex1890 27 сентября 2018 | 16:15
kottigr1: А об этом их никто не спрашивает. Правительство уже разработало специальные ГОСТы на использование пальмового масла. В этом смысле у них все идет как по маслу.
klukvik 27 сентября 2018 | 16:09
... с комплектом мишеней ИЛ-20