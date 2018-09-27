Индия приобретет у России пять зенитнно-ракетных комплексов С-400

Недавние санкции США против Китая не повлияли на позицию Дели по поводу поставки этих систем, пишет индийское издание Economic Times.

Москва и Нью-Дели согласовали контракт по С-400 «Триумф» весной этого года. Позже директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что наша страна решила снизить цену для стратегического партнера. В конечном счете стоимость заказа составила 5,5 миллиардов долларов. Окончательное решение о покупке было принято на заседании комитета правительства Индии по безопасности, который возглавляет премьер Нарендра Моди. Предполагается, что последние формальности будут завершены в ходе визита президента Путина в Индию в начале октября. Там договор закрепят подписями. Индия заплатит авансом только 15% от общей суммы, а остальная часть будет связана со сроками поставок. Ранее о возможности санкций против покупателей российских комплексов открыто заявляли в Вашингтоне. Это предполагает американский закон о вторичных мерах против структур, которые заключают «значительные сделки» с подсанкционными российскими компаниями.

Неделей ранее Соединенные Штаты ввели санкции против департамента снабжения армии Китая за покупку у России комплексов С-400 и десяти истребителей Су-35.