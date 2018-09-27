Госдума сегодня окончательно одобрила повышение пенсионного возраста
Рассмотрение вопроса в третьем, окончательном чтении у депутатов заняло меньше 10-ти минут. Некоторых парламентариев спикер Госдумы пожурил за то, что они во время голосования делали селфи.
Законопроект, из-за которого страну в последние месяцы охватили протесты, депутаты начали рассматривать после половины второго дня. И спустя 8 минут единороссы, которых в Госдуме конституционное большинство, окончательно приняли пенсионную реформу. КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия — голосовали против или вообще в этом не участвовали. 332 депутата в итоге поддержали в финальном чтении законопроект о повышении пенсионного возраста, 83 были против. Серьёзных изменений документ не претерпел, ключевое — женщины будут уходить на пенсию в 60 лет, на три года раньше, чем предлагало правительство. Многодетным матерям также снизили возраст выхода на заслуженный отдых. Мужчинам придётся работать до 65-ти. Во время голосования председатель Госдумы покритиковал депутатов за то, что они делали селфи. «Невозможно одновременно с этим принимать решения», приводит слова Вячеслава Володина агентство ТАСС. К кому именно он обращался — осталось неясным. Совет Федерации, куда направлен принятый закон о пенсионной реформе, может рассмотреть его в следующую среду. Затем отправят на подпись президенту. Чьи поправки были приняты накануне в основном чтении.
Недавний опрос фонда Общественное мнение показал, что 75% россиян выступает против пенсионной реформы. При этом Левада-центр выяснил, что число людей, готовых участвовать в протестных акциях, уменьшилось. С 53% как в прошлом месяце до 35-ти.
Комментарии10
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rampa 27 сентября 2018 | 16:05
народные избранники или путинские назначенцы?
zemljanka 27 сентября 2018 | 16:06
rampa: Позорники.
danko1 27 сентября 2018 | 16:08
zemljanka: Антинародные депутаты ГосДуры, кремлевские холуи, послушно нажали указанные кнопки.
С таким составом ГД даже 3 обсуждения не нужны, как и не нужна сама ГД, только штампующая законопроекты Кремля.
kottigr1 27 сентября 2018 | 16:08
rampa: Всё по честному.. Они не платят нам пенсии - мы им не платим налоги..
vezdehod 27 сентября 2018 | 16:10
Это "радостное событие" россияне запомнят до Самой смерти.
starokozlovicky2gus 27 сентября 2018 | 16:05
«Невозможно одновременно с этим принимать решения»
Ахаха, насмешил. Решения они принимают.
novo 27 сентября 2018 | 16:06
Да? Да! Расходимся.
lion64__2 27 сентября 2018 | 16:07
Эти де-путаны сделали первый шаг к хождению по доске. Скатертью дорога.
abuvgrobu 27 сентября 2018 | 16:11
Карманная Госдума дружно проголосует по приказу из Кремля за все, что угодно, лишь бы не менять систему шального бабла
vlabumur 27 сентября 2018 | 16:18
- Да... вот хреновина. Ну прямо карусель получается. Белые пришли — грабют, красные пришли — грабют. Ну куды крестьянину податься ...(С)