Госдума сегодня окончательно одобрила повышение пенсионного возраста

Рассмотрение вопроса в третьем, окончательном чтении у депутатов заняло меньше 10-ти минут. Некоторых парламентариев спикер Госдумы пожурил за то, что они во время голосования делали селфи.

Законопроект, из-за которого страну в последние месяцы охватили протесты, депутаты начали рассматривать после половины второго дня. И спустя 8 минут единороссы, которых в Госдуме конституционное большинство, окончательно приняли пенсионную реформу. КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия — голосовали против или вообще в этом не участвовали. 332 депутата в итоге поддержали в финальном чтении законопроект о повышении пенсионного возраста, 83 были против. Серьёзных изменений документ не претерпел, ключевое — женщины будут уходить на пенсию в 60 лет, на три года раньше, чем предлагало правительство. Многодетным матерям также снизили возраст выхода на заслуженный отдых. Мужчинам придётся работать до 65-ти. Во время голосования председатель Госдумы покритиковал депутатов за то, что они делали селфи. «Невозможно одновременно с этим принимать решения», приводит слова Вячеслава Володина агентство ТАСС. К кому именно он обращался — осталось неясным. Совет Федерации, куда направлен принятый закон о пенсионной реформе, может рассмотреть его в следующую среду. Затем отправят на подпись президенту. Чьи поправки были приняты накануне в основном чтении.

Недавний опрос фонда Общественное мнение показал, что 75% россиян выступает против пенсионной реформы. При этом Левада-центр выяснил, что число людей, готовых участвовать в протестных акциях, уменьшилось. С 53% как в прошлом месяце до 35-ти.