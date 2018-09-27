Украинский режиссер Олег Сенцов вошел в предварительный список кандидатов на премию имени Сахарова
Украинский режиссер Олег Сенцов вошел в предварительный список кандидатов на премию имени Сахарова, которую вручает Европарламент. Его кандидатуру выдвинула самая крупная политическая фракция – Европейская народная партия. Церемония вручения премии Сахарова состоится в Страсбурге в середине декабря.
Комментарии8
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lion64__2 27 сентября 2018 | 15:55
Террорист по кличке "режиссёр" назван претендентом №1 на звание "Почётный педераст"
ukretotakoividskota 27 сентября 2018 | 15:56
Тот тоже впав в маразм на старости лет любил голодать в клизмой в жопе.
kara 27 сентября 2018 | 15:56
Новая Газета перестала счетчик дней публиковать на сайте, и деньги просит
noxepy_88 27 сентября 2018 | 15:58
Совка нет, но дело его жывёт! Доктор Хайдер одобряет этого псто!
korikov 27 сентября 2018 | 16:04
А премию этому товарищу за что, за то, что он не сделал практически ни одного фильма, или за то, что он протестуя устраивал поджёги домов в Крыму?
perestarok 27 сентября 2018 | 16:07
Сахаров перевернулся в гробу.
rktq 27 сентября 2018 | 16:11
Зазеркалье..
Как мало нужно чтоб стать лауреатом премии имени Сахарова.
Изготовить бомбу, и полгода поголодать в тюрьме...
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Но КАКАЯ?!
ebyliberactov 27 сентября 2018 | 16:18
Сенец получил на зоне кликуху - "рыжий ссёр". Что соответствует на все 100!