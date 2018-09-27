Украинский режиссер Олег Сенцов вошел в предварительный список кандидатов на премию имени Сахарова, которую вручает Европарламент. Его кандидатуру выдвинула самая крупная политическая фракция – Европейская народная партия. Церемония вручения премии Сахарова состоится в Страсбурге в середине декабря.