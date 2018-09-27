Индия приняла окончательное решение о приобретении у России современны ракетных систем С-400
Jб этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на источник в местном правительстве. По их данным, контракт, скорее всего, будет подписан в ходе визита Владимира Путина в Дели в начале октября. Подчеркивается, что Индия приняла решение, несмотря на угрозу финансовых санкций США, которые на прошлой неделе были введены против Китая – за покупку аналогичных систем у России.
Комментарии7
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kottigr1 27 сентября 2018 | 15:55
Главными спонсорами сделки как обычно выступят российские пенсионеры.. ?
len56 27 сентября 2018 | 15:56
Конечно,после попадания С-400 в свой собственный самолёт многие страны захотят иметь это чудо на вооружении.
pedrobutylkovich 27 сентября 2018 | 15:58
Вот и ладушки! Очень рад за Алмаз-Антей и его смежников.
vasya_von_smetankin 27 сентября 2018 | 16:01
Молодцы, индусы.
Так ничему и не научились.
edward_1960 27 сентября 2018 | 16:03
На покупку С-400 Индии будет выдан кредит в размере полутора миллиардов долларов под сиротские 1,2 процента годовых сроком на 20 лет. Возврат кредита будет происходить не в денежной форме, а поставками пальмового масла. Уж с чем-чем, а с пальмами в Индии все хорошо. Готовьтесь граждане травится дальше.
klukvik 27 сентября 2018 | 16:04
Индийцев много, каждый день по Боингу, на 100 лет хватит
vblack 27 сентября 2018 | 16:11
Отдавать будут пальмовым маслом а не долларами просто (не шутка). Качественной молочки прибавится...