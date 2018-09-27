Индия приняла окончательное решение о приобретении у России современны ракетных систем С-400

Jб этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на источник в местном правительстве. По их данным, контракт, скорее всего, будет подписан в ходе визита Владимира Путина в Дели в начале октября. Подчеркивается, что Индия приняла решение, несмотря на угрозу финансовых санкций США, которые на прошлой неделе были введены против Китая – за покупку аналогичных систем у России.