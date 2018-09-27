В Москве сегодня был отмечен град
Он прошел, в частности, центре и на северо-востоке столицы. Некоторые градины были диаметром семь миллиметров, утверждает корреспондент Интерфакса. В Гидрометцентре пояснили, что ничего аномального в этом нет.
В Москве ближе к вечеру ухудшится погода. По прогнозу, ожидаются дождь и ветер с порывами до 20-ти метров в секунду. Это приведет к ограничению видимости на дорогах, в связи с чем ЦОДД рекомендует по возможности пользоваться общественным транспортом.
Комментарии1
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yulya_tsikina__ 27 сентября 2018 | 15:38
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