Правительство упразднило свой Совет по русскому языку
Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев. Это решение связано с тем, что аналогичный совет существует при президенте, он дублировал функции правительственной структуры.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев. Это решение связано с тем, что аналогичный совет существует при президенте, он дублировал функции правительственной структуры.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_tsikina__ 27 сентября 2018 | 15:39
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk