Мать лидеров Кущевской преступной группировки Надежда Цапок вышла на свободу
Это подтвердил Усть-Лабинский районный суд. Она провела семь лет в заключении по обвинению в мошенничестве. Надежда Цапок просила об УДО. В результате ей пересчитали срок по закону, который приравнивает день в СИЗО к полутора дням в колонии. Срок заключения Цапок истекал в феврале будущего года.
Комментарии7
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kunst54 27 сентября 2018 | 15:39
Горький "Мать-2"
viteck 27 сентября 2018 | 15:44
"Семейка Адамс" ©
zapadnay 27 сентября 2018 | 15:47
kunst54:
Тюрьма исправила, встанет на честный путь?
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x_signal 27 сентября 2018 | 15:48
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neyexo 27 сентября 2018 | 15:51
Свобода лучше, чем несвобода, сказал Дмитрий Анатольевич
y3emen1 27 сентября 2018 | 16:01
братки на воле кто бы сумлевался