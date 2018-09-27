Мать лидеров Кущевской преступной группировки Надежда Цапок вышла на свободу

Это подтвердил Усть-Лабинский районный суд. Она провела семь лет в заключении по обвинению в мошенничестве. Надежда Цапок просила об УДО. В результате ей пересчитали срок по закону, который приравнивает день в СИЗО к полутора дням в колонии. Срок заключения Цапок истекал в феврале будущего года.