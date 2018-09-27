Сестер Хачатурян, подозреваемых в убийстве отца, могут выпустить из СИЗО

Ходатайство об изменении меры пресечения рассмотрит сегодня Басманный суд Москвы.

В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец в течение долгого времени причинял им моральные страдания. В поведении отца также могли быть элементы физического насилия, в том числе, сексуального характера. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» сказал адвокат одной из сестер Алексей Паршин.

Он добавил, что в случае изменения меры пресечения на более мягкую, сестры будут жить отдельно друг от друга, для них на безвозмездной основе будут арендованы квартиры.