Сестер Хачатурян, подозреваемых в убийстве отца, могут выпустить из СИЗО
Ходатайство об изменении меры пресечения рассмотрит сегодня Басманный суд Москвы.
В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец в течение долгого времени причинял им моральные страдания. В поведении отца также могли быть элементы физического насилия, в том числе, сексуального характера. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» сказал адвокат одной из сестер Алексей Паршин.
Он добавил, что в случае изменения меры пресечения на более мягкую, сестры будут жить отдельно друг от друга, для них на безвозмездной основе будут арендованы квартиры.
Комментарии1
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yulya_tsikina__ 27 сентября 2018 | 15:40
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