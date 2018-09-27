Z Архив новостей новости
5 16 6 1443
15:00, 27 сентября 2018

Уже в этом году Латвия планирует обнародовать документы КГБ

Комиссия Сейма по правам человека одобрила сегодня соответствующий законопроект. Предполагается, что будут опубликованы агентурные картотеки, телефонные книжки работников КГБ, а также картотека учета внештатных оперативных сотрудников.

Как ожидается, в следующем году будут рассекречены и другие документы, передает «Интерфакс».

Комментарии

16

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

ebyliberactov 27 сентября 2018 | 15:12

Надо нашим обнародовать данные об действующих политиках Латвии в бытность сэсарвэсара - вот будет реальный компромат.

kottigr1 27 сентября 2018 | 15:19

ebyliberactov: Пусть все узнают имена и фамилии КГБшных подонков, убийц, стукачей..

za_rodinu_za_stalina 27 сентября 2018 | 15:27

kottigr1: ага особенно проститутка грибыискайте, латвия конечно ни литва то же сойдет

ebyliberactov 27 сентября 2018 | 15:33

kottigr1: Естественно, а нашим также обнародовать все данные об наших оппах и тебя включая, с их паспортными данными и адресами, чтобы люди знали куда идти и кому бить морды.
В том, что ты говно и пидарас знает вся страна!

yulya_tsikina__ 27 сентября 2018 | 15:21

❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk

zapadnay 27 сентября 2018 | 15:32


Это будет «бомба». Начало нового процесса.

aleks50 Алексей Клубников 27 сентября 2018 | 15:12

Чтобы там не обнародовали, наш МИД уже готов дать гневную отповедь. Лавров уже штудирует словарь не нормативной лексики и Захарова разучивает новый танец с бубнами.

natazem 27 сентября 2018 | 15:31

aleks50: Чтобы там не обнародовали, наш МИД уже готов дать гневную отповедь.
_____________
Точно. Сразу закричат: "Фейк! Фотошоп! А вы докажите! " )))

yulya_tsikina__ 27 сентября 2018 | 15:14

❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk

sharko_2 27 сентября 2018 | 15:21

Всем латвийским сексотам срочно иммигрировать. А это, в основном, отставные сссровские вояки с роднёй, поселившиеся в Латвии согласно тогдашнему закону и создающие ныне латвийский русский мир.
Латыши придумали, как избавиться от скреповых.

abuvgrobu 27 сентября 2018 | 15:22

Раскроют эти самые списки и возопят от ужаса. Кто знает, сколько там будет фамилий нонешних латвийских чиновников и борцов с русской агрессией и тоталитаризмом?

novirusic 27 сентября 2018 | 15:52

abuvgrobu: И это хорошо. Разоблачат двуличных тварей, которые завербованы Россией, которая имеет на них компромат.
Еще один удар по российский спецслужбам. Добивают окончательно.
Чтобы и следа не осталось.
А иметь подвешенных на кегебистском крючке политиков могут хотеть только враги Латвии.
Так что ужас это вызывает у сексотов.

perestarok 27 сентября 2018 | 15:44

Пусть они ещё опубликуют имена латышских медиков, вводивших какую-то гадость в пупки новорождённым русским. поле чего у грудничков начинался перитонит с летальным исходом.

kryimzdick 27 сентября 2018 | 15:46

perestarok: то-то русских в Латвии расплодилось.

novirusic 27 сентября 2018 | 15:55

perestarok: perestarok: А ведь ты идиот. Не спорь. Этот пост тебя выдал.

tprfrund001 27 сентября 2018 | 15:56

"Люди с хорошими лицами" занервничали.

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Отвлечь внимание от главного вопроса Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т.Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России…

5 249 6 32506 08:45
Kвеликобритания, рф, скрипаль, мнения
Блоги

Ответы посла России в США Анатолия Антонова на вопросы «Эха Москвы» На двусторонних отношениях сказывается внутриполитическая ситуация в США. Сейчас все в Америке диктуется предвыборной конъюнктурой. Русофобы всех мастей торопятся перед выборами заработать «политические очки»...

5 44 6 6325 11:48
Kсша, рф, дипломатия, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Первое китайское предупреждение Слова китайской стороны о том, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока…

5 74 6 10935 22.09
Kсша, политика, санкции, мнения
Новости

Представитель МИД России Мария Захарова назвала «новым вбросом» публикацию Insider и Bellingcat Как отмечает Захарова, вброс произошел сразу после выступления Терезы Мей в Совбезе ООН, которая вновь выдвинула бездоказательные обвинения против России…

5 48 6 7403
Блоги

Александр Минкин журналист

Двойник. Немой Онегин. Часть ХVIII А ведь если б привезли на допрос, то обыскали б. И неизбежно истолковали глаголом жги — как призыв к бунту. На что ж ещё разжигать сердца людей?..

5 42 6 6518 25.09
Kлитература, поэзия, образование, политика, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

У вас пенсионеры «калашами» торгуют? Кому будут принадлежать эти производственные и сервисные мощности, созданные за счет ФНБ? Очередной госкомпании или, даже частникам? В эту простенькую схему финансовых растрат теперь хотят втянуть и средства пенсионеров…

5 50 6 31197 20.09
Kполитика, общество, деньги, армия, пенсии, события
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Приморский беспредел Власть обманывает народ все более цинично и изощренно…

5 64 6 10491 21.09
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Успеть к войне за две недели Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…

5 150 6 24494 24.09
Kсирия, израиль, рф, внешняя политика, явлинский, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Жертвы плебисцита Радоваться абсолютно нечему, произошедшее в минувшее воскресенье — очередной шаг по лестнице, ведущей вниз…

5 96 6 15724 25.09
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Андрей Никулин преподаватель философии

Риски противостояния с Израилем И так и не дано ответа на простой вопрос, каковы дальнейшие российские действия, если израильские ВВС разнесут переданные асадовцам С-300?..

5 31 6 5156 25.09
Kизраиль, сирия, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…

5 99 6 16594 24.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Мы будем продолжать, и рано или поздно мы эту реформу отменим. Вот, я могу сказать однозначно: если левые силы придут к власти, вернется старый пенсионный возраст…

5 50 6 8290 26.09
#слушать 36:13 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Блоги

Элла Памфилова опровергает информацию о том, что выборы в Хабаровском крае могут быть полностью отменены «В настоящий момент у Избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в регионе», — подчеркнула Памфилова…

5 32 6 5456 23.09
Kобщество, выборы, регионы, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Арбат В этот раз речь идет о топониме, которое имеет татарское происхождение…

5 29 6 5191 21.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Начните дедолларизацию с себя Троица Костин-Моисеев-Орешкин хочет, чтобы не они сами, а граждане отказались от своих долларов, — от долларов, которые есть у них на счетах…

5 163 6 28876 21.09
Kэкономика, общество, валюта, мнения
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Озеро Название озера Байкал образовано от тюркского словосочетания «бай күл»...

5 39 6 6985 22.09
Kязыки, передачи, образование, события

Популярное за неделю

Новости

Крушение российского Ил-20 в Сирии может иметь более серьезные последствия, заявил премьер-министр Израиля Нетаньяху не уточнил, о чем идет речь…

5 52 6 29127
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если в Кремле не настучат приматам по кумполу и не перестанут давать управляемые ракеты — всё, что было с малазийским «Боингом», покажется детским садом, потому что нельзя давать дикарям в руки оружие…

5 253 6 149729 22.09
#слушать 47:07 8читать $скачать 10.8 МБ
Голосование
Есть ли у вас уверенность, что долларовые вклады не будут принудительно конвертированы в рубли?
5 55 6 21236 23.09
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..

5 183 6 313640 23.09
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, выборы, экономика, видео, мнения
Блоги

+ Новый арест Алексея Навального Новый арест Алексея Навального Симоновский районный суд Москвы арестовал политика на 20 суток…

5 299 6 90722 24.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7292771
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3674703

Сегодня в эфире