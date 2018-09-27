Уже в этом году Латвия планирует обнародовать документы КГБ

Комиссия Сейма по правам человека одобрила сегодня соответствующий законопроект. Предполагается, что будут опубликованы агентурные картотеки, телефонные книжки работников КГБ, а также картотека учета внештатных оперативных сотрудников.

Как ожидается, в следующем году будут рассекречены и другие документы, передает «Интерфакс».