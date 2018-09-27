Уже в этом году Латвия планирует обнародовать документы КГБ
Комиссия Сейма по правам человека одобрила сегодня соответствующий законопроект. Предполагается, что будут опубликованы агентурные картотеки, телефонные книжки работников КГБ, а также картотека учета внештатных оперативных сотрудников.
Как ожидается, в следующем году будут рассекречены и другие документы, передает «Интерфакс».
Комментарии16
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ebyliberactov 27 сентября 2018 | 15:12
Надо нашим обнародовать данные об действующих политиках Латвии в бытность сэсарвэсара - вот будет реальный компромат.
kottigr1 27 сентября 2018 | 15:19
ebyliberactov: Пусть все узнают имена и фамилии КГБшных подонков, убийц, стукачей..
za_rodinu_za_stalina 27 сентября 2018 | 15:27
kottigr1: ага особенно проститутка грибыискайте, латвия конечно ни литва то же сойдет
ebyliberactov 27 сентября 2018 | 15:33
kottigr1: Естественно, а нашим также обнародовать все данные об наших оппах и тебя включая, с их паспортными данными и адресами, чтобы люди знали куда идти и кому бить морды.
В том, что ты говно и пидарас знает вся страна!
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zapadnay 27 сентября 2018 | 15:32
Это будет «бомба». Начало нового процесса.
aleks50 Алексей Клубников 27 сентября 2018 | 15:12
Чтобы там не обнародовали, наш МИД уже готов дать гневную отповедь. Лавров уже штудирует словарь не нормативной лексики и Захарова разучивает новый танец с бубнами.
natazem 27 сентября 2018 | 15:31
aleks50: Чтобы там не обнародовали, наш МИД уже готов дать гневную отповедь.
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Точно. Сразу закричат: "Фейк! Фотошоп! А вы докажите! " )))
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sharko_2 27 сентября 2018 | 15:21
Всем латвийским сексотам срочно иммигрировать. А это, в основном, отставные сссровские вояки с роднёй, поселившиеся в Латвии согласно тогдашнему закону и создающие ныне латвийский русский мир.
Латыши придумали, как избавиться от скреповых.
abuvgrobu 27 сентября 2018 | 15:22
Раскроют эти самые списки и возопят от ужаса. Кто знает, сколько там будет фамилий нонешних латвийских чиновников и борцов с русской агрессией и тоталитаризмом?
novirusic 27 сентября 2018 | 15:52
abuvgrobu: И это хорошо. Разоблачат двуличных тварей, которые завербованы Россией, которая имеет на них компромат.
Еще один удар по российский спецслужбам. Добивают окончательно.
Чтобы и следа не осталось.
А иметь подвешенных на кегебистском крючке политиков могут хотеть только враги Латвии.
Так что ужас это вызывает у сексотов.
perestarok 27 сентября 2018 | 15:44
Пусть они ещё опубликуют имена латышских медиков, вводивших какую-то гадость в пупки новорождённым русским. поле чего у грудничков начинался перитонит с летальным исходом.
kryimzdick 27 сентября 2018 | 15:46
perestarok: то-то русских в Латвии расплодилось.
novirusic 27 сентября 2018 | 15:55
perestarok: perestarok: А ведь ты идиот. Не спорь. Этот пост тебя выдал.
tprfrund001 27 сентября 2018 | 15:56
"Люди с хорошими лицами" занервничали.