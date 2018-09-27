«Амурская правда» и «Амур-Инфо» удалили информацию о настоящем имени обвиняемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль
Издания «Амурская правда» и «Амур-Инфо» удалили информацию о настоящем имени обвиняемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.
Заметки о том, что это не Руслан Боширов, а Антолий Чепига были даны со ссылкой на другие издания – Инсайдер и Bellingcat, которые провели расследование. Выяснилось, что Чепига является уроженцем Амурской области, и что он полковник ГРУ.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kryimzdick 27 сентября 2018 | 15:12
Чего теперь скрывать, с его нынешнем лицом Чепыге теперь в электричку и то нельзя зайти.
pusin_patriot 27 сентября 2018 | 15:21
kryimzdick: Какая электричка? Хорошо если их к Симонян-то бревнами в тонированном фургоне, а не автозаком доставили. Почему к ней, думаете? Лишних вопросов никто задавать не будет, по договорняку прокатали и в паблик.
Хорошо если пока их вообще решили покормить где на пригородной закрытой базе, за колючкой и снайперами по периметру. Пока решают, пригодятся ещё или уже нет.
yulya_tsikina__ 27 сентября 2018 | 15:14
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk
uyar11 27 сентября 2018 | 15:17
yulya_tsikina__: Только слепые хомяки не видят-Чепига на много выше Боширова.
На фото видно-Боширов среднего роста,а Чепига лось под 2 метра .
Шарашкина контора билингкэт в очередной раз
слепила фальшивку,типа на фото один Бук,а в луже отразился другой.
kryimzdick 27 сентября 2018 | 15:44
uyar11: Чепига на много выше Боширова.
Думаешь, им было шпили-вили неудобно делать?
kottigr1 27 сентября 2018 | 15:52
uyar11: а Чепига лось под 2 метра
---------------------------------------------------
В сравнении с Путиным просто недомерок..
compare 27 сентября 2018 | 15:53
uyar11: ну ладно...пусть все "слепые"..гордись-ты единственный,"зрячий" таракан...
ruthenocene 27 сентября 2018 | 15:19
Дикие люди! Они не понимают того очевидного факта, что русская пословица "что написано пером - не вырубишь топором" - это про Интернет!
skanon 27 сентября 2018 | 15:24
ruthenocene, они - не люди, они - большевики.
natazem 27 сентября 2018 | 15:28
Раз удалили, значит, расследователи в точку попали!
lion64__5 27 сентября 2018 | 15:44
"— Какой же вы негодяй, Негоро!
— Негоро?! О нет, я не Негоро! Я капитан Себастьян Перейра! Слыхали? Или нет? Торговец чёрным деревом! Негоциант! Компаньон великого Альвеса!"
fikus74 27 сентября 2018 | 15:53
дальневосточные казаки - обосрались