Издания «Амурская правда» и «Амур-Инфо» удалили информацию о настоящем имени обвиняемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

Заметки о том, что это не Руслан Боширов, а Антолий Чепига были даны со ссылкой на другие издания – Инсайдер и Bellingcat, которые провели расследование. Выяснилось, что Чепига является уроженцем Амурской области, и что он полковник ГРУ.