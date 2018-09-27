Госдума приняла в окончательном, третьем чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста

Теперь документ направляется на рассмотрение в Совет Федерации.

Число россиян, готовых протестовать против пенсионной реформы, в сентябре снизилось. Это следует из опроса «Левада-центра». В то же время, социолог Степан Гончаров утверждает, что текущий показатель остается достаточно высоким.

Согласно данным «Левада-центра», повышение пенсионного возраста негативно воспринимают более 85% россиян, и лишь около четверти считают, что предложение президента по смягчению реформы улучшили ситуацию.

Все деньги от пенсионных изменений должны пойти на рост пенсий выше инфляции, — заявил сегодня премьер Дмитрий Медведев.

Медведев также констатировал, что продолжительность жизни в России сегодня самая высокая за всю историю – около 73 лет. Теперь необходимо идти дальше, сказал премьер и подчеркнул, что для улучшения показателя необходимо достичь нового уровня качества медицины.