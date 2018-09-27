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Эксклюзив Эха 15:00, 27 сентября 2018

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста

Теперь документ направляется на рассмотрение в Совет Федерации.

Число россиян, готовых протестовать против пенсионной реформы, в сентябре снизилось. Это следует из опроса «Левада-центра». В то же время, социолог Степан Гончаров утверждает, что текущий показатель остается достаточно высоким.

Согласно данным «Левада-центра», повышение пенсионного возраста негативно воспринимают более 85% россиян, и лишь около четверти считают, что предложение президента по смягчению реформы улучшили ситуацию.

Все деньги от пенсионных изменений должны пойти на рост пенсий выше инфляции, — заявил сегодня премьер Дмитрий Медведев.

Медведев также констатировал, что продолжительность жизни в России сегодня самая высокая за всю историю – около 73 лет. Теперь необходимо идти дальше, сказал премьер и подчеркнул, что для улучшения показателя необходимо достичь нового уровня качества медицины.

Комментарии

18

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sergirusso 27 сентября 2018 | 15:06

Меня больше всего умиляют вопли в группах "я за Путина" соцсетей. Кричат - "не подписывай, тебя Медведев и думцы обманывают!".

danko1 27 сентября 2018 | 15:12

sergirusso: А меня удивляет в этой новости, что законопроект направлен на РАССМОТРЕНИЕ.
Разве СФ, эта дорогостоящая органи зация из бездельников, когда-нибудь отклонила хотя бы 1 закон?
Столько денег на ветер. Хотя и ГД в данном виде пустое место. Все законы, инициированные Кремлем, принимают.

yulya_tsikina__ 27 сентября 2018 | 15:15

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prutkov100 27 сентября 2018 | 15:27

А , в Крыму то как рады ! Им теперь держаться без денег на 5 лет дольше чем "укропам" ! Жрите свои камни и молитесь на фюрера .

kottigr1 27 сентября 2018 | 15:50

prutkov100:
Все, что нужно знать о нынешней России..
Здесь живет 200 000 Хозяев и 146 500 000 рабов..

ivfn 27 сентября 2018 | 15:31

danko1:
Зачем тогда митинговали. ? В 91 на баррикадах погибали?Леха Навальный в темнице схоронился?
Объясняю на пальцах. Вот для этого
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pusin_patriot 27 сентября 2018 | 15:14

sergirusso: Тут уже классика сформировалась, сложилась полностью на 100% из "верхи не могут, низы не хотят". То что сейчас нет толп на улицах говорит лишь о том, что до них омоном уже донесли, скажем так "безболезненными" средствами изменить что-то невозможно. Сейчас переваривают эту реальность.

neyexo 27 сентября 2018 | 15:29

sergirusso:
Путин в конце концов выкрутился.
К нему остается только одна претензия - попытка его СМИ представить дело так, как будто ПОНИЗИЛИ пенсионный возраст. И это продолжается до сих пор.
Любой на его месте повысил бы. Золотовалютные резервы можно тратить на что угодно, только не на выплату населению, так устроен монетаризм

maya11 27 сентября 2018 | 15:32

sergirusso: Что вы хотите. Это страна русского быдла. Он не проходит сам по себе. Это передается с молоком матери.

archibald_dandy_esquire 27 сентября 2018 | 15:44

sergirusso:
примерно в 2010 году Владимир Владимирович сказал, что надо бы ему нацгвардию, чтобы она подчинялась лишь ему - это прошло как-то незаметно и не афишировалось - и вот оно возникло - 340 тысяч отморозков, готовых увечить всех, вплоть до своих матерей и отцов - что же, надо поздравить Владимира Владимировича с этим достижением
ну, и с пенсиями Владимир Владимирович разобрался, как положено
остаётся Владимиру Владимировичу разобраться с пенсионерами, что не мешали Владимиру Владимировичу - может, пора нацгвардию уже привлечь и вывесть всех российских пенсионеров и сжечь их огнемётами - уже пора?..

y3emen1 27 сентября 2018 | 16:10

archibald_dandy_esquire: о, сударь, ваша грамотность снижает уровень Вашей читабельности

aleks50 Алексей Клубников 27 сентября 2018 | 15:16

Грабители, то есть козлы под знаменем Вовы виолончельного. Этим козлам хочется только пожелать участи простого пред пенсионера.

sam2018 27 сентября 2018 | 15:26

Наконец то закончатся все наши и ваши мучения. Через пару лет большинство росстян признает необходимость пенсионного зскона.

ivfn 27 сентября 2018 | 15:29

sam2018:
Если не раньше. Вы что думаете ,те кто митинговал знают как дальше будут развиваться события. Им похрену ,главное ПРОТИВ!!! Против чего ? А не важно. Против и усе!!!

pusin_patriot 27 сентября 2018 | 15:36

sam2018: Через пару лет там будут уже прямые пострадавшие от их социального геноцида. Там проклятия уже будут доносится на улицах, а не по кухням и междусобойчикам.

Афиг от всего этого пока только в информационном пространстве там будет сменяться ожесточением и яростью. Их будут проклинать и никакой Крым уже не будет им в память самыми пьяными согражданами. Потому что тогда это была телевизионная картинка, а пинок под зад пенсионным геноцидом - это то что будет с каждым из них.

(комментарий скрыт)

abuvgrobu 27 сентября 2018 | 15:46

Рост ВВП в Китае с 2008 года составил 88% в России 4,5%. Зачем нам такой президент, зачем нам такое правительство, ЦБ, ПФР, зачем нам такая Государственная Дума, зачем нам Совет Федерации, зачем нам не справедливая судебная система, все эти институты, которые обслуживают только интересы олигархов?

kisa2000 27 сентября 2018 | 16:06

abuvgrobu: в Китае народ послушный и там строят социализм, в России строят каПУТализм.

y3emen1 27 сентября 2018 | 16:05

Ну чё, ребята, нас,в очередной раз объ... бали

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