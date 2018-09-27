В подмосковном Раменском удалось восстановить энергоснабжение, утверждают в пресс-службе МОЭСК
В подмосковном Раменском удалось восстановить энергоснабжение, утверждают в пресс-службе МОЭСК. Работы велись около двух часов. Одна из подстанций оказалась обесточенной из-за повреждения ЛЭП: сильный ветер повалил деревья на провода.
Комментарии3
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democ 27 сентября 2018 | 15:08
А деревья своевременно убирать от линии передач должны бобры? Кого не спроси, кто виноват - 100 причин назовут, лишь бы отвертеться.
yulya_tsikina__ 27 сентября 2018 | 15:15
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vasya_von_smetankin 27 сентября 2018 | 15:35
Энергоснабжение восстановлено, ура.
Остались сущие пустяки - восстановить закон и справедливость.