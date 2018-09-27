Басманный суд сегодня рассмотрит ходатайство следствия об освобождении из СИЗО сестер Хачатурян

Их обвиняют в убийстве своего отца.

Против трех сестер Хачатурян хотят применить запрет определенных действий на срок до 28 декабря. Эта мера схожа с домашним арестом, но считается более мягкой. Например, по решению суда нельзя покидать жилье в определенное время или использовать различные средства связи. Защита накануне связывала это ходатайство следствия с проведенными экспертизами и с тем, что сестры дали правдивые показания об убийстве своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. По словам адвоката девушек Алексея Липцера, для того, чтобы суд удовлетворил просьбу СК, были арендованы две квартиры. В них, как отмечает юрист, могли бы содержаться раздельно две из трех сестер Хачатурян. Третья же, добавил Липцер, осталась бы жить по прописке.

Напомним, девушек поместили в СИЗО в начале августа. Их отца Михаила Хачатуряна обнаружили в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе с несколькими десятками ножевых ранений. Сестры в возрасте 17, 18 и 19 лет признали свою вину, но объяснили свой поступок плохими отношениями с отцом. По словам девушек, мужчина регулярно их избивал и не отпускал в школу.

Экспертиза ранее признала младшую из трех сестер невменяемой. В начале осени ее перевели из камеры для несовершеннолетних в психиатрическое отделение «Бутырки».