Две трети владельцев смартфонов заявили, что пользуются ими, чтобы уклоняться от общения с людьми

Это выяснилось в ходе опроса «Лаборатории Касперского». 50% сказали, что используют гаджет, чтобы убить время. 30% респондентов беспокоятся, что не смогут развлечь себя, не имея цифрового устройства.

Опрос также показал, что треть россиян получают определенные услуги, например, заказывают такси или еду, исключительно с помощью своего гаджета.