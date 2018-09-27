Две трети владельцев смартфонов заявили, что пользуются ими, чтобы уклоняться от общения с людьми
Это выяснилось в ходе опроса «Лаборатории Касперского». 50% сказали, что используют гаджет, чтобы убить время. 30% респондентов беспокоятся, что не смогут развлечь себя, не имея цифрового устройства.
Опрос также показал, что треть россиян получают определенные услуги, например, заказывают такси или еду, исключительно с помощью своего гаджета.
Комментарии4
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drillerthriller 27 сентября 2018 | 14:39
Наймите уже Алису из Яндекса новости писать. И то лучше будет.
pusin_patriot 27 сентября 2018 | 14:45
drillerthriller: нет, просто в процессе их эфиров иногда проскакивают особенности работы на Эхо.
Когда Журавлева по окончании жалуется гостю, что у неё ещё два эфира (после уже проведенных парочку до этого) и домой к часу ночи... При этом смотрю я такой на неё в этом году и вижу что её реально уже начинает разносить, и это в начале осени, преващаясь из мадам в тётку... Как-то я тогда сразу соотнес и вот что важно...
Товарищ Венедиктов, может быть бассейн, фитнес-спортзалы в купе продуманности правильного питания с каким-то распределением рабочего времени в более разумное уже как-то пора? Или человек по прежнему тяговая лошадь и нет такого человека, которого не жалко было бы положить ради хорошего рейтинга?
piterjanis 27 сентября 2018 | 14:48
pusin_patriot: просто жрать надо меньше и больше двигаться(лифт-в игнор)
seryj_wolk 27 сентября 2018 | 14:41
Думаю, что это был не опрос, а информация вышпионенная его антивирусом.