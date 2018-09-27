Некоторые депутаты Госдумы сегодня делали селфи при голосовании по пенсионному закону
Некоторые депутаты Госдумы сегодня делали селфи при голосовании по пенсионному закону, за что получили замечания от спикера. Вячеслав Володин призвал парламентариев быть более аккуратными с новыми технологиями и напомнил, что заседания Госдумы постоянно транслируются в Интернете.
Госдума сегодня приняла в окончательном, третьем чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. Теперь документ отправляется на рассмотрение в Совет Федерации.
Комментарии11
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tadolg 27 сентября 2018 | 14:36
Президент поздравит народ с новым законом?
polsan 27 сентября 2018 | 14:38
Радуются, что наказ партии выполнен?!
Эти селфи лишнее, люди и так заполонят их в лицо!
stopkran1969 27 сентября 2018 | 14:42
polsan: дурачки, потом будут кричать "лично я был против", но летящему в морду помидору будет все равно
polsan 27 сентября 2018 | 14:54
stopkran1969: Они живут в мире другом и ничего и никого не боятся. Они все богаты и у них всё в жизни хорошо. А на каких -то пенсов им чихать!
dimadima32 27 сентября 2018 | 14:54
stopkran1969: не помидору, кирпичу!
polikarpich 27 сентября 2018 | 14:41
Они ещё и селфи делают?!
Их бы в железной клетке повозить по городам и весям, показывая за деньги. И ещё табличку повесить "Животных не кормить!". Вот им и было бы "селфи", вполне заслуженное.
Клетку готов самолично сварить.
prapor111 27 сентября 2018 | 14:41
Фотографируются на память, многие на следующих выборах пролетят!
suburban 27 сентября 2018 | 14:44
Интересно кто поименно и от какой фракции как голосовал. Чтобы знать своих "друзей" в лицо.
niko1268 27 сентября 2018 | 14:47
Отлично. В суде пригодится в качестве доказательства геноцида граждан рф)))))
ka_mate 27 сентября 2018 | 14:54
А почему не было шампанского?
dominator13 27 сентября 2018 | 14:55
Скоты!