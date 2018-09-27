Некоторые депутаты Госдумы сегодня делали селфи при голосовании по пенсионному закону, за что получили замечания от спикера. Вячеслав Володин призвал парламентариев быть более аккуратными с новыми технологиями и напомнил, что заседания Госдумы постоянно транслируются в Интернете.

Госдума сегодня приняла в окончательном, третьем чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. Теперь документ отправляется на рассмотрение в Совет Федерации.