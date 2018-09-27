В Минтруде не планируют отказываться от термина «инвалид»
Однако, понятие нуждается в уточнении. Такие разъяснения дала сегодня пресс-служба ведомства после того, как газета «Известия» написала, что чиновники хотят заменить термин «инвалид» в законах. В Минтруде подчеркивают, что в соответствии с нормами международного права хотят усилить социальную защиту людей с ограниченными возможностями.
Разговоры об отмене термина «инвалид» ведутся уже давно, и это рекомендация международных организаций, рассказал «Эху» президент Фонда «Соединение» Дмитрий Поликанов.
В Минтруде отмечают, что все уточнения терминов в законодательстве будут обсуждаться с экспертным сообществом и общественными организациями инвалидов.
Комментарии3
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polsan 27 сентября 2018 | 14:44
В Минтруде подчеркивают, что в соответствии с нормами международного права хотят усилить социальную защиту людей с ограниченными возможностями.
Свежо предание, да верится с трудом!
Сколько инвалидов в РФ брошенных на произвол судьбы и кто им помогает?!
chichanik 27 сентября 2018 | 14:50
Девиз Минтруда - больше инвалидов, хороших и разных.
harra 27 сентября 2018 | 14:51
В Минтруде не планируют отказываться от термина «инвалид»
Однако, понятие нуждается в уточнении. ///
Значит точно отменят...