Басманный суд Москвы сегодня будет рассматривать ходатайство следствия об изменении меры пресечения сестрам Хачатурян
Басманный суд Москвы сегодня будет рассматривать ходатайство следствия об изменении меры пресечения трем сестрам Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Следствие просит отпустить их из СИЗО и назначить им так называемый запрет определенных действий до конца декабря. Эта новая мера была введена в Уголовный кодекс минувшей весной. Она аналогична домашнему аресту, так как включает в себя ряд похожих ограничений и запретов, однако, является более мягкой мерой пресечения.
Сторона защиты утверждает, что сёстры Хачатурян убили отца за систематическое морально-физическое насилие.
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