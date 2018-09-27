В подмосковном Раменском удалось восстановить энергоснабжение, утверждают в пресс-службе МОЭСК
В подмосковном Раменском удалось восстановить энергоснабжение, утверждают в пресс-службе МОЭСК. Работы велись около двух часов.
Одна из подстанций оказалась обесточенной из-за повреждения ЛЭП: сильный ветер повалил деревья на провода.
Комментарии1
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pusin_patriot 27 сентября 2018 | 14:49
Отопление значит всё таки включать не будут?
Вообще-то падения по электричеству начались с периодичностью сразу с похолоданием. Это люди обогреватели начали гонять на всё что есть. Тут всё логично вообще-то.