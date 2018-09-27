В подмосковном Раменском удалось восстановить энергоснабжение, утверждают в пресс-службе МОЭСК. Работы велись около двух часов.

Одна из подстанций оказалась обесточенной из-за повреждения ЛЭП: сильный ветер повалил деревья на провода.