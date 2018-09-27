«Макдональдс» обещал убрать из бургеров искусственные консерванты, ароматизаторы и красители

Нововведения, впрочем, затронут только американские рестораны.

Искусственные консерванты, ароматизаторы и красители уберут из 7 классических бургеров, говорится в заявлении «Макдональдса». Среди них Биг Мак, Гамбургер и Чизбургер. Проблемные ингредиенты уберут из входящих в их состав сыра, булочек и соуса. Впрочем, в маринованных огурцах искусственные добавки пока останутся: в компании говорят, что смогут убрать их без изменения вкуса не ранее, чем через два года. Благодаря переходу к более полезным ингредиентам «Макдональдс» собирается вернуться к росту продаж на основном, американском рынке, который за последнее время замедлился, пишет The Wall Street Journal.

В компании уверены, что подобным шагом смогут привлечь потребителей, которые опасаются принимать такие добавки, как, например, пропионат кальция или бензоат натрия. Как отмечают в «Макдональдсе», после отказа от добавок в наггетсах и переходе на сливочное масло вместо маргарина при приготовлении Макмаффина с яйцом их продажи выросли.

Сеть не раскрывает, сколько потратила на улучшение меню. Впрочем, президент «Макдональдса» в США Крис Кемпичински в интервью агентству Bloomberg рассказал, что затраты на новые рецепты были минимальны и цены на бургеры не изменятся.