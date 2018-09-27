«Макдональдс» обещал убрать из бургеров искусственные консерванты, ароматизаторы и красители
Нововведения, впрочем, затронут только американские рестораны.
Искусственные консерванты, ароматизаторы и красители уберут из 7 классических бургеров, говорится в заявлении «Макдональдса». Среди них Биг Мак, Гамбургер и Чизбургер. Проблемные ингредиенты уберут из входящих в их состав сыра, булочек и соуса. Впрочем, в маринованных огурцах искусственные добавки пока останутся: в компании говорят, что смогут убрать их без изменения вкуса не ранее, чем через два года. Благодаря переходу к более полезным ингредиентам «Макдональдс» собирается вернуться к росту продаж на основном, американском рынке, который за последнее время замедлился, пишет The Wall Street Journal.
В компании уверены, что подобным шагом смогут привлечь потребителей, которые опасаются принимать такие добавки, как, например, пропионат кальция или бензоат натрия. Как отмечают в «Макдональдсе», после отказа от добавок в наггетсах и переходе на сливочное масло вместо маргарина при приготовлении Макмаффина с яйцом их продажи выросли.
Сеть не раскрывает, сколько потратила на улучшение меню. Впрочем, президент «Макдональдса» в США Крис Кемпичински в интервью агентству Bloomberg рассказал, что затраты на новые рецепты были минимальны и цены на бургеры не изменятся.
Комментарии6
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s4astlivij 27 сентября 2018 | 14:18
...и только пока в США, значит всех остальных можно кормить пластиком...
pedrobutylkovich 27 сентября 2018 | 14:43
s4astlivij: : Хомячье от пластика не откажется никогда!!!
raffal 27 сентября 2018 | 14:46
s4astlivij: ...и только пока в США
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Да, только в США. Но напомню, если забыли, или доведу до сведения, если не знали, что McDonald’s Corporation- сеть ресторанов быстрого питания, работающая по системе ФРАННЧАЙЗИНГА! Что такое франчайзинг посмотрите в словаре. Так что, вне США кормят не американцы. В России русские, в Греции греки, в Испании испанцы, в Китае китайцы, а в Макдональдсе, который, по слухам, намерены открыть в Пхеньяне, северокорейцев будут кормить северокорейцы.
pedrobutylkovich 27 сентября 2018 | 14:51
raffal: Можно подумать местные барыги будут кормить натурпродуктом.
democ 27 сентября 2018 | 14:25
Вот как приходится реагировать на запросы американских потребителей. Но российский потребитель не привередлив, для него и пальмовое масло на булочке пойдёт, лишь бы было сытно.
prapor111 27 сентября 2018 | 14:38
Вчера был в Макдональдсе, что на Тверском б-ре, народу было много, но не битком. Если б не малая нужда, не зашел бы. В хорошем месте стоит, примыкает к дому, где жила артистка Любовь Орлова., футболист Старостин...