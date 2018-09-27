Сегодня станет известно место проведения Чемпионата мира по футболу в 2024-м году. На право принять Евро претендуют Германия и Турция.

Страна-хозяин Евро 24 определится на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне. Претендентов всего два: Турция и Германия. Фаворитом этого противостояния, очевидно, является ФРГ. По крайней мере, УЕФА на прошлой неделе опубликовал оценочный отчет, судя по которому немецкая заявка выглядит куда предпочтительнее. К тому же, было особо отмечено, что при выборе будут учитываться соблюдение прав человека в этой стране. И здесь Германия явно превосходит конкурента.

Впрочем, возможен и другой сценарий. В последнее время УЕФА стремится развивать игру во всей Европе, а не только в странах большой футбольной пятерки. О чем свидетельствует выбор мест проведения финалов Еврокубков. К тому же Турция, претендовавшая еще на проведение Чемпионата Европы 16-го года, сильно укрепила свою футбольную инфраструктуру. 8 из 10 стадионов, необходимых для проведения турнира, построены в стране за последние годы. Отмечается также, что, в отличии от Германии, Турция еще никогда не была хозяйкой Чемпионатов мира или Европы.

Ожидается, что о своем решении УЕФА объявит в районе 16-ти часов по московскому времени.