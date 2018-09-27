Индия купит у России зенитно-ракетные комплексы С-400 несмотря на возможные санкции США. Контракт могут подписать уже на следующей неделе в Дели.

Правительство Индии вчера окончательно определилось: оно приобретёт у России пять комплексов С-400. Соглашение как пишет газета Times Of India со ссылкой на источник в кабинете министров стороны могут подписать 4 или 5 октября в Дели. Туда на следующей неделе приедет президент Путин. Индия намерена заключить контракт, несмотря на угрозы США ввести финансовые санкции, пишет издание. Как недавно Штаты поступили с Китаем, купившим аналогичные ЗРК.

На саммите действительно могут подписать контракт о поставке в Индию комплексов С-400, подтвердил «Интерфаксу» военно-дипломатический источник. Сумму сделки не раскрыл. Индийские СМИ ранее сообщали, что от Дели хотят 5 с половиной миллиарда долларов. Российская сторона тогда же подчёркивала: технические аспекты согласованы, осталось только договориться о цене. Индия просила снизить стоимость на миллиард. И жаловалась, что Россия назначила слишком высокую цену за обучение тех, кто будет обслуживать зенитно-ракетные комплексы.

В конце января СМИ отмечали, что переговоры о поставках в Индию ЗРК зашли в тупик и оказались под угрозой срыва. Но в итоге договориться удалось. Индия стратегический партнёр для России. И Москва в итоге пошла на уступки при определении окончательной цены, сообщил в прошлом месяце агентству РИА директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

В случае подписания соглашения поставки зенитно-ракетных комплексов Индии могут начаться в 2020 году.