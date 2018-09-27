Президент открыл новый сезон губернаторских отставок
Президент открыл новый сезон губернаторских отставок. За полгода может быть уволено до десяти глав регионов, — пишет газета «Ведомости».
Накануне Путин отправил в отставку глав трех регионов — Астраханской области, Приморья и Кабардино-Балкарии.
Комментарии4
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gordy 27 сентября 2018 | 14:07
Осеннее обострение?
consts 27 сентября 2018 | 14:15
А вы,друзья, как не садитесь...
sokal123 27 сентября 2018 | 14:23
consts: Как надоел этот пересидент , тасует колоду подлецов ,как будто что то изменится.
hirurgus 27 сентября 2018 | 14:31
Нет, всё правильно, надо же поддерживать у пипла надежду на перемены