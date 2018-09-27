Президент открыл новый сезон губернаторских отставок. За полгода может быть уволено до десяти глав регионов, — пишет газета «Ведомости».

Накануне Путин отправил в отставку глав трех регионов — Астраханской области, Приморья и Кабардино-Балкарии.