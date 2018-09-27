Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении пенсионного возраста

«За» голосовали 333 депутата, «против» – 62. законопроект был принят во втором, основном чтении вчера с учетом поправок, предложенных президентом: в частности, возраст выхода женщин на пенсию снизили с 63-х до 60-ти лет.

Подавляющее большинство россиян отрицательно относится к повышению пенсионного возраста. Однако количество тех, кто готов протестовать, заметно снизилось, — показал опрос «Левада-центра», — рассказал «Эху» социолог Степан Гончаров.

После телеобращения президента к Путину стали хуже относиться 34% россиян, — отмечается в исследовании.