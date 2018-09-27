Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении пенсионного возраста
«За» голосовали 333 депутата, «против» – 62. законопроект был принят во втором, основном чтении вчера с учетом поправок, предложенных президентом: в частности, возраст выхода женщин на пенсию снизили с 63-х до 60-ти лет.
Подавляющее большинство россиян отрицательно относится к повышению пенсионного возраста. Однако количество тех, кто готов протестовать, заметно снизилось, — показал опрос «Левада-центра», — рассказал «Эху» социолог Степан Гончаров.
После телеобращения президента к Путину стали хуже относиться 34% россиян, — отмечается в исследовании.
Комментарии10
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tv_victim 27 сентября 2018 | 14:18
шайка врагов народа, а не парламент....
kottigr1 27 сентября 2018 | 14:29
tv_victim: Все, что нужно знать о нынешней России..
Здесь живет 200 000 Хозяев и 146 500 000 рабов..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
zapadnay 27 сентября 2018 | 14:30
tv_victim:
Список проголосовавших - в студию!
pusin_patriot 27 сентября 2018 | 14:38
tv_victim: Следующему на предвыборных достаточно будет сказать, что он отменит то что наворотил Путин, чтобы и самого Путина, и его "приемника" просто порвать реальной поддержкой всего населения, кандидата, который заявит об отмене путинского "социального терроризма"(выражение Зюганова) в этом их пенсионном геноциде.
kryimzdick 27 сентября 2018 | 14:20
Вперед, рабы! Пахать на ротенбергов подано!
sokal123 27 сентября 2018 | 14:21
Думаки ! Вы это зря творите ,люди не забудут вам эту подлость. Потому ,что вы ограбили самых незащищенных , самых уязвимых ,самых беззащитных . Вы совершили отвратительное зло ,оно падет на ваши головы и на головы ваших потомков.
tv_victim 27 сентября 2018 | 14:24
sokal123: Думаю, формально это голосование можно охарактеризовать как "Преступление против народа России. совершенное группой лиц по предварительному сговору"....
sadda 27 сентября 2018 | 14:22
А как Няшка проголосовала? надеюсь, против?
wasielna 27 сентября 2018 | 14:31
Враги приняли, народ отменит.
neyexo 27 сентября 2018 | 14:53
В Совфеде и того легче, никаких чтений, примут не читая