Insider: Настоящее имя человека, которого Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей – Анатолий Чепига

Он сотрудник Главного управления Минобороны в звании полковника. Это утверждают The Insider и Bellingcat в третьей части своего расследования об инциденте в Солсбери.

О новых данных, которые российским МИДом уже были названы информационным «вбросом», расскажет Станислав Крючков.

В фигуранте прежних публикаций о парном вояже в Лондон и Солсбери, распознали российского офицера, сотрудника ГРУ, в высоком звании и с богатым послужным списком. Это лишь укрепляет версию Скотленд Ярда о том, что преступление совершили сотрудники ГРУ, въехавшие в Британию под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Боширов – это альтер эго Анатолия Владимировича Чепиги, уроженца села Николаевка на российско-китайской границе. Сейчас ему 39 лет, больше половины его жизни связаны с армией. В 18 лет он поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, которое готовило офицеров спецназа ГРУ. По завершении вуза с отличием – Чепига направляется служить в 14 бригаду спецназа ГРУ. Участвовал во второй чеченской войне.

Журналисты нашли Чепигу по опубликованному на сайте училища фото, зная, что это один из вузов, где готовят сотрудников ГРУ для зарубежных операций. В декабре 2014 года Владимир Путин своим указом присвоил Чепиге звание «Героя России» за некую миротворческую миссию. The Insider предполагает, что речь о вторжении на Украину. Тем не менее его имя выбито золотыми буквами на памятной стене дальневосточного военного училища. В случае присвоения лицу звания Героя на его родине на основании указа Президента устанавливается бюст с соответствующей надписью. Ранее в СМИ уже появлялись личные данные Руслана Боширова. Издание «Проект» 15 сентября сообщило о получении файла с его фотографией из системы «Российский паспорт». Какие именно подвиги совершил «Герой России» полковник Чепига, пока неясно.

Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, отвечая на вопрос о Петрове и Боширове, которых заподозрили в причастности к инциденту в Солсбери, говорил так: «Мы знаем, кто они такие, ничего там особенного и криминального нет».

Президент уверял, что это гражданские лица.

Журналисты намерены продолжать расследование. В новой части будут раскрыты детали получения Петровым и Бошировым британских виз, — рассказал в эфире «Эха» шеф-редактор Инсайдера Роман Доброхотов.

В российском МИДе расследование журналистов назвали «вбросом». По мнению официального представителя министерства Марии Захаровой, цель информационной кампании — отвлечь от главного вопроса: «Что произошло в Солсбери?».

Президент Путин ранее говорил, что Александр Петров и Руслан Боширов не связаны со спецслужбами.

Сами Боширов и Петров в интервью RT заявили, что приезжали в Солсбери как туристы. Они называют себя предпринимателями средней руки и отрицают свою причастность к отравлению Скрипалей.

Расследование Инсайдер и Bellingcat о Руслане Боширове на первых полосах почти всех ведущих зарубежных изданий. Основной тон публикаций то, что версия Кремля разваливается и, фактически, трещит по швам.

Появившиеся новые данные позволяют разоблачить лживые утверждения о том, что несостоявшиеся убийцы Скрипалей — это гражданские лица," — пишет The Telegraph, которая проводила совместное расследование с группой Bellingcat. Так газета намекает на высказывание Владимира Путина, который ранее утверждал, что Москва нашла тех, кого подозревают в попытке покушения и это — безвинные гражданские лица.

Издания также отмечают, что высокий ранг Анатолия Чепиги наводят на мысли о том, что приказ ликвидировать Скрипаля он получил на высшем уровне. Так утверждают источники The Telegraph.

«Это разоблачение ведет на самый верх Кремля, поскольку Путин еще раньше наградил офицера ГРУ высшей военной наградой России,» — вторит британская The Times и даже не исключает, что Чепига мог знать свою жертву. Как считают аналитики разведки, таких людей связывают узы преданности, которые Скрипаль предал, за что и поплатился. В попытке отравления могли сыграть месть и личная расправа, — утверждает газета. (перевод по сайту Inopressa.ru).

Российские издания «Амурская правда» и «Амур-инфо» удалили заметки о настоящем имени Руслана Боширова. Статьи были написаны со ссылкой на издание Инсайдер. Оба текста можно найти через кэш Гугл, сообщает издание «Медуза». В редакции «Амур-Инфо» сослались на распоряжение руководства и отказались сообщить подробности.