Insider: Настоящее имя человека, которого Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей – Анатолий Чепига
Он сотрудник Главного управления Минобороны в звании полковника. Это утверждают The Insider и Bellingcat в третьей части своего расследования об инциденте в Солсбери.
О новых данных, которые российским МИДом уже были названы информационным «вбросом», расскажет Станислав Крючков.
В фигуранте прежних публикаций о парном вояже в Лондон и Солсбери, распознали российского офицера, сотрудника ГРУ, в высоком звании и с богатым послужным списком. Это лишь укрепляет версию Скотленд Ярда о том, что преступление совершили сотрудники ГРУ, въехавшие в Британию под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Боширов – это альтер эго Анатолия Владимировича Чепиги, уроженца села Николаевка на российско-китайской границе. Сейчас ему 39 лет, больше половины его жизни связаны с армией. В 18 лет он поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, которое готовило офицеров спецназа ГРУ. По завершении вуза с отличием – Чепига направляется служить в 14 бригаду спецназа ГРУ. Участвовал во второй чеченской войне.
Журналисты нашли Чепигу по опубликованному на сайте училища фото, зная, что это один из вузов, где готовят сотрудников ГРУ для зарубежных операций. В декабре 2014 года Владимир Путин своим указом присвоил Чепиге звание «Героя России» за некую миротворческую миссию. The Insider предполагает, что речь о вторжении на Украину. Тем не менее его имя выбито золотыми буквами на памятной стене дальневосточного военного училища. В случае присвоения лицу звания Героя на его родине на основании указа Президента устанавливается бюст с соответствующей надписью. Ранее в СМИ уже появлялись личные данные Руслана Боширова. Издание «Проект» 15 сентября сообщило о получении файла с его фотографией из системы «Российский паспорт». Какие именно подвиги совершил «Герой России» полковник Чепига, пока неясно.
Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, отвечая на вопрос о Петрове и Боширове, которых заподозрили в причастности к инциденту в Солсбери, говорил так: «Мы знаем, кто они такие, ничего там особенного и криминального нет».
Президент уверял, что это гражданские лица.
Журналисты намерены продолжать расследование. В новой части будут раскрыты детали получения Петровым и Бошировым британских виз, — рассказал в эфире «Эха» шеф-редактор Инсайдера Роман Доброхотов.
В российском МИДе расследование журналистов назвали «вбросом». По мнению официального представителя министерства Марии Захаровой, цель информационной кампании — отвлечь от главного вопроса: «Что произошло в Солсбери?».
Президент Путин ранее говорил, что Александр Петров и Руслан Боширов не связаны со спецслужбами.
Сами Боширов и Петров в интервью RT заявили, что приезжали в Солсбери как туристы. Они называют себя предпринимателями средней руки и отрицают свою причастность к отравлению Скрипалей.
Расследование Инсайдер и Bellingcat о Руслане Боширове на первых полосах почти всех ведущих зарубежных изданий. Основной тон публикаций то, что версия Кремля разваливается и, фактически, трещит по швам.
Появившиеся новые данные позволяют разоблачить лживые утверждения о том, что несостоявшиеся убийцы Скрипалей — это гражданские лица," — пишет The Telegraph, которая проводила совместное расследование с группой Bellingcat. Так газета намекает на высказывание Владимира Путина, который ранее утверждал, что Москва нашла тех, кого подозревают в попытке покушения и это — безвинные гражданские лица.
Издания также отмечают, что высокий ранг Анатолия Чепиги наводят на мысли о том, что приказ ликвидировать Скрипаля он получил на высшем уровне. Так утверждают источники The Telegraph.
«Это разоблачение ведет на самый верх Кремля, поскольку Путин еще раньше наградил офицера ГРУ высшей военной наградой России,» — вторит британская The Times и даже не исключает, что Чепига мог знать свою жертву. Как считают аналитики разведки, таких людей связывают узы преданности, которые Скрипаль предал, за что и поплатился. В попытке отравления могли сыграть месть и личная расправа, — утверждает газета. (перевод по сайту Inopressa.ru).
Российские издания «Амурская правда» и «Амур-инфо» удалили заметки о настоящем имени Руслана Боширова. Статьи были написаны со ссылкой на издание Инсайдер. Оба текста можно найти через кэш Гугл, сообщает издание «Медуза». В редакции «Амур-Инфо» сослались на распоряжение руководства и отказались сообщить подробности.
Комментарии21
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tv_victim 27 сентября 2018 | 14:13
Так, понимаете, и слухи о капитане Копейкине
канули в реку забвения, в какую-нибудь эдакую Лету, как называют поэты. Но
позвольте, господа, вот тут-то и начинается, можно сказать, нить завязки
романа. Итак, куда делся Копейкин, неизвестно; но не прошло, можете
представить себе, двух месяцев, как появилась в рязанских лесах шайка
разбойников, а атаман-то этой шайки был, судырь мой, не кто другой..."
Н.В. Гоголь. "Мертвые души".
jjuddgge_ddrredd 27 сентября 2018 | 14:15
ГРУ облажалось, русские космонавты сверлят отверстия в обшивке в космосе из-за проблем со своей головой, свои сбили свой же самолёт в Сирии, потому что система "свой-чужой" заточена сбивать только свои самолёты, а чужие не сбивает, вагнеровцев сотнями зарывают в землю в Сирии. И т.д. И только поварские тролли стабильно получают свои 11рэ80 коп...
Много дел было, не было времени отписаться по текущим событиям. Дней 10 не отписывался. Это у местной ботвы нет никаких дел, ботва же)))
Многие ждали Мои Актуальные комменты, знаю. Эховская ботва ведь предметно ни строчки по текущим событиям написать не может, они только метят ветки новостей однострочными высерами...хе-хе.
Отравленим Скрипалей занимались полковники ГРУ. И эти полковники при этом умудрились засветиться во всех соцсетях. Ну и ну!
Полковники должны в кабинетах сидеть и разрабатывать детали операций по ликвидации. А ликвидацией должны заниматься О-ПЕ-РА-ТИВ-НИ-КИ. Деградация ГРУ достигла ДНА. Или нет ещё? Кто-то снизу ДНА скоро постучит, уверен.
Далее, Путя выставлен полным придурком. Уверял, что "Боширов" чисто мирный парень, никакого отношения к спецслужбам и силовикам не имеет. И? Оказывается, Путя в Кремле этого "Боширова" награждал "Героем России". Путя поплыл. Всё. Это писец (песец). Песец, этот пушной зверёк незаметно подкрался к Путе, который последнее время постоянно находится в астрале. Сдал старик Кабаев, сдал. Не похож на альфа-самца, совсем не похож. Похож на старика Казладоева, пардон, Кабаева.
Да, и сирийское ПВО сбили наш же самолёт ЧЕРЕЗ 15 мин ПОСЛЕ ТОГО, как закончила налёт авиация Израиля. Кста, арестованный полковник этой Сирийской ПВО уверяет (через адвоката), что у них и кнопки Пуск нет на батарее ПВО, у них чисто техн. ф-я, а кнопка в командном пункте, где сидят ....русские офицеры. Между прочим, удивительно. Оказывается, даже в Сирии есть адвокаты, которые рубятправду-матку, защищая интересы клиента, и не боятся Власть....
jjuddgge_ddrredd 27 сентября 2018 | 14:17
jjuddgge_ddrredd: ЗЫ. Путя не досидит до конца срока, неоднократно объяснял местной ботве. Скоро все начнут орать "Акелла промахнулся". Старик Кабаев уйдёт. Как Ельцин. Типа, по сост. здоровья. Преемники - Сечин или Собяшка. Сечина Путя побаивается, так шта вполне возможно, Президентом станет Оленевод. Считаю, это вполне приемлемый вариант. Одобрил бы. Несмотря на платные парковки и плитку.
Не буду лицемерть - платные парковки необходимы, без них город задыхался бы от трафика. А сколько развязок, путепроводов, хорд!! Сравните трафик сейчас и лет 10 назад. Можно норм. ехать на направлениях, где раньше были многочасовые пробки. Отл. общ. транспорт. По большому счёту, личный автомобиль нужен для поездок на дачу или затовариваться в Ашан. Оленевод - не без греха, но крепкий хозяйственник, но главное - НЕ ГЭБИСТ.
Тут пустоголовые и бездарные нищеброды упрекают Собяшку, мол все фирмы, которые поставляют плитку Москве - связаны с родственниками Оленевода. Ну и?
Удивлю. Но в Америке, если ты конгрессмен или сенатор. то волшебным образом фирмы сенатора начинают выигрывать тендеры в своих штатах и городах. И вообще, коррупция в Америке официально узаконена и называется - лоббизм. И если ты не Иллон Маск и не изобрёл "Теслу", то сделать карьеру можешь только благодаря родственникам и друззям по партии или Йелю.
Отличие американской системы от Российской. Если в Америке у тебя есть Талант или способности - то ты станешь миллиардером. Как Илон Маск. В России это невозможно. А так, кумовство - оно имеет место в любой стране. Даже в Америке.
kryimzdick 27 сентября 2018 | 14:19
Вот так учишься в академии, геройствуешь на трех войнах, а потом Родина выставляет тебя гомосексуалистом.
jjuddgge_ddrredd 27 сентября 2018 | 14:20
jjuddgge_ddrredd: Уточнение о тендерах. Имеются ввиду фирмы членов СЕМЬИ и родственников сенатора или конгрессмена.
prapor111 27 сентября 2018 | 14:30
jjuddgge_ddrredd: Эк, тебя вытряхнуло сегодня! Фраза, и тут Остапа понесло, отдыхает. Ты с цепи сорвался, наверное. Или просто клавиатура залипла, а тут раз и отлипла. Поразительное многословие. Давай, давай, тут у тебя конкурентов тьма.
jjuddgge_ddrredd 27 сентября 2018 | 14:36
prapor111: Интернетное насекомое, а хоть строчку по теме обсуждения вы способны написать?
Вопрос риторический, конечно. Нет не способны. Ибо интернетное насекомое вы...хе-хе.
Единственный рабочий орган в вашем организме - ваш многострадальный пукан)))
vinnidi 27 сентября 2018 | 14:29
jjuddgge_ddrredd: Баран тупорылый лоббирующий ворюгу собянина, который испугался прийти на дебаты с Навальным и которого путин просто впихнул силой в кресло мэра нагло используя мошнейший административный рессурс и оголтелую тв-пропаганду когда оленнвод вещал о своих " достижениях" с каждого утюга!!! Вы идиотик путаете нормальный лоббизм с откровенным воровством и тотчто для не стесняются перекладывать плитку в одном месте по два раза в год - а вы дебилушка все валите на Америку где негров линчуют!!!
jjuddgge_ddrredd 27 сентября 2018 | 14:33
vinnidi: Баран тупорылый - это ваш папа, потому что не предохранялся и произвёл биомусор, вроде вас, ни на что не способного нищеброда))))
Зато сейчас местные имбецилы вам наставят лайков. Любят местные имбецилы ставить лайки нищебродам-олигофренам, вроде вас))))
zemljanka 27 сентября 2018 | 14:41
Могут и убить парня.
Спалился лилипутин.
Пригтжинцы убили в ЦАР журналистов.
Отравили Верзилова.
Похлеще Борджиа травители-правители-грабители.
jjuddgge_ddrredd 27 сентября 2018 | 14:24
tv_victim: Пустоголовый, здесь пользователи делятся СВОИМИ СОБСТВЕННЫМИ соображениями по текущим темам.
Если у вас голова пустая - это не повод цитировать Гоголя. Гоголь - гениальный писатель, и практически все русскоязычные люди читали его тексты. Проблема в том, что вы - пустоголовый....хе-хе.
uyar11 27 сентября 2018 | 14:52
tv_victim: Только слепые хомяки не видят-Чепига на много выше Боширова.
На фото видно-Боширов среднего роста,а Чепига лось под 2 метра .
Шарашкина контора билингкэт в очередной раз
слепила фальшивку,типа на фото один Бук,а в луже отразился другой.
vladimir1967 27 сентября 2018 | 14:17
Разжаловать в ефрейторы за провал операции.
zik14 27 сентября 2018 | 14:22
Это утверждают The Insider и Bellingcat в третьей части своего расследования об инциденте в Солсбери.
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Когда мультики то будут? Надоело уже ждать)))
kottigr1 27 сентября 2018 | 14:24
zik14: Сейчас МО РФ подтянется и покажет как русские "Апачи" покоряют шпиль Солисберского собора..
dassie Алексей Памятных 27 сентября 2018 | 14:31
Поправка: Бюст на родине героя устанавливается для дважды Героя: для Героя России плюс Героя Труда России, это аналог того, что в СССР бюст устанавливался для дважды героев (Сов.Союза или СоцТруда или того плюс другого).
Бошаров-Чепига еще не Герой Труда России. То есть, пока без бюста.
polsan 27 сентября 2018 | 14:31
Если Анатолий Чепига - герой России это вовсе не Александр Боширов,
засылайте их двоих к Симонян нар РТ и все дела, И все вороги будут посрамлены. Чего тянуть?
kondrakr 27 сентября 2018 | 14:45
polsan: А вот такая Рассеюшка тонкая, обидчивая натура. Мол, раз меня оскорбляете подозрениями, то ничего проверять не буду и ничего для разъяснения ситуации не стану предпринимать. "Не подходи ко мне - я обиделась!"
sam2018 27 сентября 2018 | 14:37
Наконец то придет конец этому недоразумению !
Поможем ?
zik14 27 сентября 2018 | 14:41
Оспидя, эхо, фото этих людей уже кому не лень прокачали через разные сервисы сличения лиц - уровень совпадения - чуть более 50% Не позорьтесь с этим фейком))
severino 27 сентября 2018 | 14:43
Ну вот не верю никому и всё тут.