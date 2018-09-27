Посол России в США Антонов: Россия продолжит реагировать на санкции США в соответствии с принципом взаимности

Посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы радиостанции «Эхо Москвы», сказал, что Россия продолжит реагировать на санкции США «в соответствии с принципом взаимности».

«Продолжим действовать прагматично, реагируя на санкции в соответствии с принципом взаимности. Россия адаптировалась к санкционному давлению и научилась обращать его на пользу развития различных отраслей национальной экономики. Остаемся открытыми к выстраиванию взаимоуважительных отношений с США на основе реального учета интересов друг друга», — сказал он.

А.Антонов считает, что на отношениях России и США «сказывается внутриполитическая ситуация в США».

«Сейчас все в Америке диктуется предвыборной конъюнктурой. Русофобы всех мастей торопятся перед выборами заработать «политические очки». Пытаются заблокировать любые позитивные сдвиги в двусторонних делах. В Конгресс внесен ряд новых антироссийских законопроектов. Их авторы декларируют намерение нанести «сокрушительный удар» по российской экономике», — отметил он.

Исполнительная власть США, добавил А.Антонов, заявляет о готовности применить против России в ноябре новые меры – «вплоть до запрета на экспорт и импорт товаров, понижение уровня дипотношений, отказ в обслуживании российских авиакомпаний».