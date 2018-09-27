Посол России в США Антонов: Россия продолжит реагировать на санкции США в соответствии с принципом взаимности
Посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы радиостанции «Эхо Москвы», сказал, что Россия продолжит реагировать на санкции США «в соответствии с принципом взаимности».
«Продолжим действовать прагматично, реагируя на санкции в соответствии с принципом взаимности. Россия адаптировалась к санкционному давлению и научилась обращать его на пользу развития различных отраслей национальной экономики. Остаемся открытыми к выстраиванию взаимоуважительных отношений с США на основе реального учета интересов друг друга», — сказал он.
А.Антонов считает, что на отношениях России и США «сказывается внутриполитическая ситуация в США».
«Сейчас все в Америке диктуется предвыборной конъюнктурой. Русофобы всех мастей торопятся перед выборами заработать «политические очки». Пытаются заблокировать любые позитивные сдвиги в двусторонних делах. В Конгресс внесен ряд новых антироссийских законопроектов. Их авторы декларируют намерение нанести «сокрушительный удар» по российской экономике», — отметил он.
Исполнительная власть США, добавил А.Антонов, заявляет о готовности применить против России в ноябре новые меры – «вплоть до запрета на экспорт и импорт товаров, понижение уровня дипотношений, отказ в обслуживании российских авиакомпаний».
Комментарии9
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johnbmw Евгений Большаков 27 сентября 2018 | 13:45
... типа "одним Воронежем Россия теперь не отделается"????
novirusic 27 сентября 2018 | 13:53
johnbmw: Антонов одурел.
Кремль уже сказал, что отвечать на санкции не будет. Нечем потому что.
А до Антоновка видать новые установки не довели.
Все грозит бессильным старческим кулачком.
viktorova 27 сентября 2018 | 14:10
«в соответствии с принципом взаимности».
Свои булки раздвинут пошире?
us101 27 сентября 2018 | 13:46
Всё? Агония?... или очередные конвульсии?
dedctolet 27 сентября 2018 | 13:46
Русофобы сидят в Кремле,и сосут кровь из народа,который им всё позволяет.Только вечным это не будет,расплата придёт,и довольно скоро
zolingen 27 сентября 2018 | 13:54
Какой в задницу принцип взаимности при таком ВВП?
leonty 27 сентября 2018 | 13:56
Сейчас, блин, в соответствии с принципом взаимности запретим хождение рубля в США... Вот уж они взвоют... И экономика ихняя рухнет...
johnbmw Евгений Большаков 27 сентября 2018 | 13:59
leonty: как-то ТАК ... видимо :-()
alex_sionist 27 сентября 2018 | 14:12
У господина Антонова как и у остальных генералов очень плохо с арифметикой это как он себе мыслит 26-2=0 . Господин Антонов чтобы пернуть на ужине в Виндзоре нужно чтобы Вас туда хотя бы пригласили