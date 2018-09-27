Уже в этом году Латвия планирует обнародовать документы КГБ
Уже в этом году Латвия планирует обнародовать документы КГБ. Комиссия Сейма по правам человека одобрила сегодня соответствующий законопроект. Предполагается, что будут опубликованы агентурные картотеки, телефонные книжки работников КГБ, а также картотека учета внештатных оперативных сотрудников.
Как ожидается, в следующем году будут рассекречены и другие документы, передает «Интерфакс».
Комментарии4
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dedctolet 27 сентября 2018 | 13:39
Давно следовало бы,а не ждать пока последние преступники покинут эту землю.Надеюсь им всем уготовано место в аду
amati_ekb777 27 сентября 2018 | 13:53
ЩО ?!! Даля таки раскололась, и достаёт своё исподнее.....?????!! .......:-))))))))))))))))))))))))))))))))
karlson_helikopteroff 27 сентября 2018 | 13:53
Во попадут сейчас некоторые "уважаемые пенсионеры"
timwlad92 27 сентября 2018 | 13:56
И как всегда скоректируют все списки якобы сотрудничающих с кгб соласно политической коньюктуре.
Все знают как западники протестанты всем биографии пишут исходя из рыночной коньюктуре для своей выгоды на данный момент.