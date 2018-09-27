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13:30, 27 сентября 2018

Индия приняла окончательное решение о приобретении у России современны ракетных систем С-400

Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на источник в местном правительстве. По их данным, контракт, скорее всего, будет подписан в ходе визита Владимира Путина в Дели в начале октября.

Подчеркивается, что Индия приняла решение, несмотря на угрозу финансовых санкций США, которые на прошлой неделе были введены против Китая – за покупку аналогичных систем у России.

Комментарии

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estamp 27 сентября 2018 | 13:39

Индийцы не знают того, что знает каждый либералхомячек, про кривизну земли

bugatti 27 сентября 2018 | 13:47

епт..уже пят раз за пять лет писали что они приняли решение. Вот rejulf оплатят тогда и говорите. А пока очередной вброс .Теперь врядли кто вообще купит это гавно, которое сбило ил-20

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