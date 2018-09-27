Z Архив новостей новости
5 1 6 271
Эксклюзив Эха 13:30, 27 сентября 2018

В Минтруде не планируют отказываться от термина «инвалид»

Однако, понятие нуждается в уточнении. Такие разъяснения дала сегодня пресс-служба ведомства после того, как газета «Известия» написала, что чиновники хотят заменить термин «инвалид» в законах.
В Минтруде подчеркивают, что в соответствии с нормами международного права хотят усилить социальную защиту людей с ограниченными возможностями.

Обсуждение темы о проработке и уточнении термина «инвалид» ведется давно, и это было рекомендовано международными организациями. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Дмитрий Поликанов, комментируя появившуюся новость о намерении Минтруда России отказаться от применения в законодательстве термина «инвалид».

«На самом деле это давняя проблема, и были рекомендации международных организаций о том, чтобы психологически дискомфортный термин «инвалид» заменить на какое-нибудь другое понятие. В принципе рекомендуют России термин «люди с инвалидностью», не «люди с ограниченными возможностями», а «люди с инвалидностью» — такой нейтральный, ничем не обижающий такую категорию граждан», — сказал он.

По словам Д.Поликанова, российские общественные организации инвалидов, или сами инвалиды, «давно не обижаются, привыкли к тому, что во всем российском законодательстве есть такая категория как «инвалид».

«В русском языке это уже не несет жуткой психологической нагрузки, как в английском, к примеру. Они не воспринимают это как якобы некое оскорбление. Если уж и заменять «люди с инвалидностью», то в этом словосочетании главное – «человек». «Люди с инвалидностью» более политкорректная и нейтральная, понятная для мира история», — отметил он.
Д.Поликанов добавил, что в данном случае Минтруду России важно выполнить международные рекомендации «формально». «С другой стороны, если у них других занятий нет, то можно сейчас этим заняться как приоритетным, и начать менять тысячи законов и постановлений и региональных актов, в которых содержится слово «инвалид»», — заключил он.

В пресс-службе Минтруда «Эху Москвы» сообщили, что не собираются менять сам термин, планируется лишь корректировка определения понятия «инвалид».

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

dennik 27 сентября 2018 | 14:10

Мне например всё равно как меня называют. Мне очень не нравится, что государство меня унижает ежедневно, своим скотским отношением!

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Отвлечь внимание от главного вопроса Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т.Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России…

5 199 6 22836 08:45
Kвеликобритания, рф, скрипаль, мнения
Блоги

Александр Минкин журналист

Двойник. Немой Онегин. Часть ХVIII А ведь если б привезли на допрос, то обыскали б. И неизбежно истолковали глаголом жги — как призыв к бунту. На что ж ещё разжигать сердца людей?..

5 41 6 5744 25.09
Kлитература, поэзия, образование, политика, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Первое китайское предупреждение Слова китайской стороны о том, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока…

5 74 6 10811 22.09
Kсша, политика, санкции, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

У вас пенсионеры «калашами» торгуют? Кому будут принадлежать эти производственные и сервисные мощности, созданные за счет ФНБ? Очередной госкомпании или, даже частникам? В эту простенькую схему финансовых растрат теперь хотят втянуть и средства пенсионеров…

5 50 6 30569 20.09
Kполитика, общество, деньги, армия, пенсии, события
Новости

Представитель МИД России Мария Захарова назвала «новым вбросом» публикацию Insider и Bellingcat Как отмечает Захарова, вброс произошел сразу после выступления Терезы Мей в Совбезе ООН, которая вновь выдвинула бездоказательные обвинения против России…

5 48 6 7174
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Королева Марго Своим интервью Марго дала понять, что пацаны врут как подорванные, ни одному их слову верить нельзя. А значит (ну хотя бы косвенно), разоблачила этот смертельный номер…

5 47 6 19982 20.09
Kобщество, скрипаль, симоньян, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Мы будем продолжать, и рано или поздно мы эту реформу отменим. Вот, я могу сказать однозначно: если левые силы придут к власти, вернется старый пенсионный возраст…

5 50 6 7955 26.09
#слушать 36:13 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Блоги

Андрей Никулин преподаватель философии

Риски противостояния с Израилем И так и не дано ответа на простой вопрос, каковы дальнейшие российские действия, если израильские ВВС разнесут переданные асадовцам С-300?..

5 31 6 5106 25.09
Kизраиль, сирия, события
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Приморский беспредел Власть обманывает народ все более цинично и изощренно…

5 64 6 10480 21.09
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Успеть к войне за две недели Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…

5 150 6 24475 24.09
Kсирия, израиль, рф, внешняя политика, явлинский, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Жертвы плебисцита Радоваться абсолютно нечему, произошедшее в минувшее воскресенье — очередной шаг по лестнице, ведущей вниз…

5 96 6 15708 25.09
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…

5 99 6 16593 24.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Элла Памфилова опровергает информацию о том, что выборы в Хабаровском крае могут быть полностью отменены «В настоящий момент у Избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в регионе», — подчеркнула Памфилова…

5 32 6 5455 23.09
Kобщество, выборы, регионы, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Начните дедолларизацию с себя Троица Костин-Моисеев-Орешкин хочет, чтобы не они сами, а граждане отказались от своих долларов, — от долларов, которые есть у них на счетах…

5 164 6 28856 21.09
Kэкономика, общество, валюта, мнения
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Арбат В этот раз речь идет о топониме, которое имеет татарское происхождение…

5 29 6 5183 21.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Озеро Название озера Байкал образовано от тюркского словосочетания «бай күл»...

5 39 6 6976 22.09
Kязыки, передачи, образование, события

Популярное за неделю

Новости

Крушение российского Ил-20 в Сирии может иметь более серьезные последствия, заявил премьер-министр Израиля Нетаньяху не уточнил, о чем идет речь…

5 51 6 27215
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если в Кремле не настучат приматам по кумполу и не перестанут давать управляемые ракеты — всё, что было с малазийским «Боингом», покажется детским садом, потому что нельзя давать дикарям в руки оружие…

5 250 6 149277 22.09
#слушать 47:07 8читать $скачать 10.8 МБ
Голосование
Есть ли у вас уверенность, что долларовые вклады не будут принудительно конвертированы в рубли?
5 55 6 20953 23.09
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..

5 183 6 313342 23.09
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, выборы, экономика, видео, мнения
Блоги

+ Новый арест Алексея Навального Новый арест Алексея Навального Симоновский районный суд Москвы арестовал политика на 20 суток…

5 299 6 90648 24.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7292655
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3674619

Сегодня в эфире