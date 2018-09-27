В Минтруде не планируют отказываться от термина «инвалид»
Однако, понятие нуждается в уточнении. Такие разъяснения дала сегодня пресс-служба ведомства после того, как газета «Известия» написала, что чиновники хотят заменить термин «инвалид» в законах.
В Минтруде подчеркивают, что в соответствии с нормами международного права хотят усилить социальную защиту людей с ограниченными возможностями.
Обсуждение темы о проработке и уточнении термина «инвалид» ведется давно, и это было рекомендовано международными организациями. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Дмитрий Поликанов, комментируя появившуюся новость о намерении Минтруда России отказаться от применения в законодательстве термина «инвалид».
«На самом деле это давняя проблема, и были рекомендации международных организаций о том, чтобы психологически дискомфортный термин «инвалид» заменить на какое-нибудь другое понятие. В принципе рекомендуют России термин «люди с инвалидностью», не «люди с ограниченными возможностями», а «люди с инвалидностью» — такой нейтральный, ничем не обижающий такую категорию граждан», — сказал он.
По словам Д.Поликанова, российские общественные организации инвалидов, или сами инвалиды, «давно не обижаются, привыкли к тому, что во всем российском законодательстве есть такая категория как «инвалид».
«В русском языке это уже не несет жуткой психологической нагрузки, как в английском, к примеру. Они не воспринимают это как якобы некое оскорбление. Если уж и заменять «люди с инвалидностью», то в этом словосочетании главное – «человек». «Люди с инвалидностью» более политкорректная и нейтральная, понятная для мира история», — отметил он.
Д.Поликанов добавил, что в данном случае Минтруду России важно выполнить международные рекомендации «формально». «С другой стороны, если у них других занятий нет, то можно сейчас этим заняться как приоритетным, и начать менять тысячи законов и постановлений и региональных актов, в которых содержится слово «инвалид»», — заключил он.
В пресс-службе Минтруда «Эху Москвы» сообщили, что не собираются менять сам термин, планируется лишь корректировка определения понятия «инвалид».
Комментарии1
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dennik 27 сентября 2018 | 14:10
Мне например всё равно как меня называют. Мне очень не нравится, что государство меня унижает ежедневно, своим скотским отношением!