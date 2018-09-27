Госдума приняла в окончательном, третьем чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста

Теперь документ направляется на рассмотрение в Совет Федерации.



Сегодня пикет у здания нижней палаты парламента провела партия «Яблоко». Об этом «Эху» рассказал глава московского отделения Сергей Митрохин.

Число россиян, готовых протестовать против пенсионной реформы, в сентябре снизилось. Это следует из опроса «Левада-центра».