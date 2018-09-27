Госдума приняла в окончательном, третьем чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста
Теперь документ направляется на рассмотрение в Совет Федерации.
Сегодня пикет у здания нижней палаты парламента провела партия «Яблоко». Об этом «Эху» рассказал глава московского отделения Сергей Митрохин.
Число россиян, готовых протестовать против пенсионной реформы, в сентябре снизилось. Это следует из опроса «Левада-центра».
Комментарии7
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wrongway1 27 сентября 2018 | 13:43
протесты закончились.....не все доживут до пенсии или все?
kindman_a 27 сентября 2018 | 13:57
Гм.... единогласно, интересно? Или - был вс-таки кто-то против, а?
johnbmw Евгений Большаков 27 сентября 2018 | 13:44
а КАК изменится этот уровень в НИЩЕТЫ связи с принятием "пенс.реформы?" кто-нибудь ПОДСЧИТАЛ?
а может и Результатами поделится?
zolingen 27 сентября 2018 | 13:49
Ну в адекватности этой ду. ы мало кто сомневался. Избраннички народные, дальше матом.
neitral_n 27 сентября 2018 | 13:52
Ну теперь заслуженно отдохнём - подумали парламентарии....
ramses333 27 сентября 2018 | 14:02
Эти "народные избранники" панически боятся Путина и плевать хотели на народ.
consts 27 сентября 2018 | 14:10
Теперь заживем! Кто доживет.