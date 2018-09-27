Кудрин: Уровень бедности в России остается высоким
Уровень бедности в России остается высоким. Это признал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Выступая в Госдуме, он отметил, что более 19-ти миллионов человек имеют доход ниже прожиточного минимума. Это 13% населения.
При этом Кудрин уверен, что в этом году реальные доходы населения впервые покажут рост.
Комментарии22
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j_partizan 27 сентября 2018 | 13:35
Это твоих рук дело, Кудрин.
johnbmw Евгений Большаков 27 сентября 2018 | 13:42
j_partizan: +1!!!
а КАК изменится этот уровень в связи с принятием "пенс.реформы?" г-н кудрин не ПОДСЧИТАЛ?
а может и Результатами поделится?
rogerrabbit 27 сентября 2018 | 13:47
j_partizan: твоих рук дело, Кудрин
и рук Навального тоже
ну и израильтяне, конечно, тоже виноваты
главное, что великий кормчий и его министры тут ни при чем
johnbmw Евгений Большаков 27 сентября 2018 | 13:48
rogerrabbit: ммммм ... а как же Обамка?????
zapadnay 27 сентября 2018 | 14:04
Стыд и позор власти, имеющей миллионные зарплаты и развращенной роскошью, которую создали для себя в ущерб всем остальным. Отсюда и миллионы бедных.
sadda 27 сентября 2018 | 14:05
j_partizan: Это дело рук Пути и его шоблы. А Кудрин у них так, мальчик на побегушках.
danko1 27 сентября 2018 | 13:37
В предыдущей новости он говорил о 10 млн. нищих.
Но в любом случае, когда год назад было 22 млн. нищих, то при растущей инфляции понизили официально прожиточный минимум, что позволило на бумаге сократить их число.
И никто в реальности не считает ни нищих, ни безработных, большая часть которых на учете в бирже труда.
lenin3 27 сентября 2018 | 13:48
danko1: все равно на каждый год правления Вошьдя приходится по 1ляму нищих.
Госпидя-а-а,спасиба,шо вы наш перзидент!
kazlevich1949 27 сентября 2018 | 13:37
Ну таки эти 13% можно Правительству просто списать в "налог"... и всё с бедностью у Кудрина будет в России в ажуре!?
kazlevich1949 27 сентября 2018 | 13:40
kazlevich1949: Некоторые неэффективные налоговые льготы могут быть отменены, — сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
lager23 27 сентября 2018 | 13:40
Если з/п выше прожиточного уровня в два раза, человек всё равно нищий!
Значит бедных людей в РФ гораздо больше!
piterrr 27 сентября 2018 | 13:45
выродок, вор и холуй кудрин: Уровень бедности в России остается высоким поскольку я со своим хозяином обмылком продолжаем с успехом грабить её население.
ivanov356 27 сентября 2018 | 13:53
Сказал не скрывая, прямо бедности в лицо,Во мужик, рубит с плеча, не боится.
sapiens17 27 сентября 2018 | 13:55
"...При этом Кудрин уверен, что в этом году реальные доходы населения впервые покажут рост..."
Должность обязывает так говорить?
На чём основывается прогноз: на росте стоимости нефти?
Просто интересно.
neitral_n 27 сентября 2018 | 13:56
Вот когда доходы покажут рост, тогда и вякай, товарищ Кудря! А остальные цыфири всё равно неправильные - на них баллончиком прыснули! ))))))))))
vladimirgornitsky 27 сентября 2018 | 13:57
В стране, в которой уже несколько лет отсутствует (в лучшим случае) экономический рос, и которая при этом ведет одновременно две войны (пусть и локальные), количество бедных могло бы быть гораздо выше. Но имелись какие-то запасы, созданные в период, когда экономикой рулили грамотные люди, цены на нефть были высоки, и против России не применяли санкции. . Но все еще впереди. Запасы иссякли, а Россию по словам ее же премьера, ждут 6 тяжелых лет.
vlabumur 27 сентября 2018 | 14:00
более 19-ти миллионов человек имеют доход ниже прожиточного минимума.
+++++++++++++++++++++++++++++++
Так доплатите хоть до прожиточного минимума
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
perestarok 27 сентября 2018 | 14:00
"Кудрин: Уровень бедности в России остается высоким"
Для повышения уровня жизни в России надо ещё миллиардиков 100 вывезти в США.
sadda 27 сентября 2018 | 14:02
Так прожиточный минимум тоже нищенский. Так что реально бедных гораздо больше.
don_ballon 27 сентября 2018 | 14:07
Если доход гражданина меньше прожиточного минимума, то это не бедность, а нищета. Сюда нужно прибавить обычных пенсов, и будет половина страны нищебродов. Бедные, это живущие на среднюю зарплату и ниже. Сорок тысяч рублей в месяц, хрущёвка, десятилетнее авто, отдых в Турции не в сезон-вот это и есть бедность. В России бедных и ниже как минимум 70%. По меркам развитых стран-90%.
iltrovatore 27 сентября 2018 | 14:17
Остается? Растет!!!!!
Уровень бедности растет!
Кудрин, и диссертация тебе не помогла! Когда на глазах вместо очков буквы Е, Р и П трудно что-либо разглядеть в реальной жизни.
nigilist1977 27 сентября 2018 | 14:36
Как?! Это за 18 лет правления "солнцеликого", великого охотника на стерхов и рыболова? Каждый день показывают по тюлювизору его напичканную ботоксом лоснящуюся сытую рожу, которая вещает о том, что в России намечаются прорывы... И со всех сторон оплачиваемые им с налогов россиян пропагандоны всех мастей верещат об отсутствии в стране коррупции и бедности... Кудрин, куда Вас занесло говорить такое, противоречить "самому"?