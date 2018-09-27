"Кудрин: Уровень бедности в России остается высоким"

Уровень бедности в России остается высоким. Это признал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Выступая в Госдуме, он отметил, что более 19-ти миллионов человек имеют доход ниже прожиточного минимума. Это 13% населения.

При этом Кудрин уверен, что в этом году реальные доходы населения впервые покажут рост.