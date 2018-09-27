Более 60-ти тысяч человек остались без света в Подмосковье
Более 60-ти тысяч человек остались без света в Подмосковье. На сайте Минэнерго говорится, что это связано с аварией на подстанции «Раменская».
Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.
Комментарии3
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glotze7 27 сентября 2018 | 13:47
Зато в Сирию поставят с300. Расставьте правильно приоритеты. Царь играет в солдатики, не мешайте ему.
pusin_patriot 27 сентября 2018 | 13:49
Отопление включайте дятлы невозможные, ведь это так просто, когда немного думать.
tom_tom 27 сентября 2018 | 14:04
Жители села Николаевка Амурской области даже не подозревают, что знакомство с Толяном Чепигой может дать им хату в Йоркшире и пожизненное содержание от британского правительства