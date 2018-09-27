Клубы Премьер Лиги со всей серьезностью подошли к матчам за Кубок страны и почти избежали потерь на стадии 1\16 финала.

Последние годы представители элиты отечественного футбола к кубку относились явно спустя рукава. Апофеозом чего стал весенний финал с участием Тосно и курского Аванграда.

И хотя о серьезных изменениях формата турнира и его финансовой составляющей по прежнему больше говорят, нежели делают, клубы Премьер Лиги проявили уважение к Кубку страны.

В итоге единственной командой, не сумевшей пройти в 1\8 финала, оказалась Уфа, уступившая в серии пенальти Нижнему Новгороду из ФНЛ.

Зенит и ФК Ростов сопротивление Волгаря и Сызрани соответственно, практически не заметили, отгрузив в ворота низших по классу по 4 сухих мяча. А вот столичный Локомотив вырвал победу у Балтики только в дополнительное время.

Сегодня в Кубке страны пройдут еще два матча. Авангард в Курске примет Краснодар. А ФК Тамбов – самарские Крылья Советов.