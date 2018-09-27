В Минтруде опровергли информацию об отказе от термина «инвалид»
Министерство намерено лишь уточнить это понятие в законодательстве.
Минтруд собирается уточнить понятие, чтобы помочь инвалидам «в преодолении мешающих им барьеров». Об этом говорится в сообщении министерства, которое приводит ТАСС. Проработка этого вопроса будет проводиться со следующего года в соответствии с рекомендациями Комитета ООН по правам инвалидов. Кроме того, Минтруд обещает сотрудничать в этом вопросе с общественными организациями инвалидов, уполномоченными по правам человека и ребенка, а также с экспертным и научным сообществом.
Газета «Известия» сегодня сообщила, что в министерстве вовсе собираются отказаться от термина «инвалид». Вместо него придумают другое понятие. В пресс-службе Минтруда сообщили изданию, что хотят найти термин, «в полной мере отражающий правозащитную модель госполитики в отношении людей с ограниченными возможностями». Минтруд позднее заверил, что информация об отказе от понятия не соответствует действительности.
Ранее профильный комитет ООН призывал российские власти отказаться от использования слова «инвалиды».
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