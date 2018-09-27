Россияне получат право на один оплачиваемый отгул раз в три года для диспансеризации
Россияне получат право на один оплачиваемый отгул раз в три года для диспансеризации. Поправки в Трудовой кодекс одобрила Госдума.
Пенсионерам и людям предпенсионного возраста можно будет раз в год использовать для диспансеризации два рабочих дня, — сообщает «Интерфакс».
Комментарии1
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perectukin 27 сентября 2018 | 13:09
Охренеть ... Депутаты и чиновники радуются.
А 99% работающих работают в черную, кто им будет оплачивать отгулы , если ни отпуска ни больничные не оплачиваются !