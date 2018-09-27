Россияне получат право на один оплачиваемый отгул раз в три года для диспансеризации. Поправки в Трудовой кодекс одобрила Госдума.

Пенсионерам и людям предпенсионного возраста можно будет раз в год использовать для диспансеризации два рабочих дня, — сообщает «Интерфакс».