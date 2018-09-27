Губернатор Оренбургской области Юрий Берг по некоторым данным в ближайшие дни может уйти в отставку

Его заместитель, впрочем, это опровергает.

О предстоящей отставке Юрия Берга сообщило агентство РИА со ссылкой на источник знакомый с ситуацией. По словам собеседника это произойдёт очень скоро. Он назвал имя возможного претендента на кресло губернатора Оренбургской области. Это первый зампред думского комитета по экономической политике Владимир Гутенёв. Слухами назвала сообщения об отставке Берга вице-губернатор Оренбуржья Вера Баширова. Она сообщила агентству ТАСС, что глава региона проводит мероприятия по графику. Бредовая информация, солидарна с чиновницей пресс-служба губернатора

Берг был назначен в 2010 году тогда президентом Дмитрием Медведевым. Аналитики отмечают: переизбранию на очередной срок может помешать не только возраст – ему 65 лет, но и уголовные дела в отношении ряда чиновников области, в том числе задержание министра сельского хозяйства Михаила Маслова. Он входит в ближний круг Берга.

«Ведомости» сегодня не исключили отставок десяти губернаторов в ближайшее время. Уволить помимо Берга могут в том числе глав Курской, Липецкой, Мурманской, Челябинской областей, а также Республики Алтай и Башкирии.

Президент Путин вчера отправил в отставку глав трех регионов — Астраханской области, Приморья и Кабардино-Балкарии. И назначил новых людей. Так Приморьем теперь будет руководить Олег Кожемяко, до этого он был губернатором Сахалина, а ещё раньше Амурской области.