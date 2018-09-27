Издания «Амурская правда» и «Амур Инфо» удалили заметки о настоящем имени Руслана Боширова, обвиняемого в отравлении Скрипалей, — сообщает издание «Медуза». Оба текста можно найти через кэш Google. Заметки были написаны со ссылкой на издание Инсайдер.

Инсайдер и Bellingcat утверждают, что настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига. Он офицер ГРУ, — рассказал «Эху» шеф-редактор Инсайдер Роман Доброхотов.

По словам Доброхотова, есть свидетельства работы Анатолия Чепиги в ГРУ как минимум до 2014 года. Доброхотов пообещал, что расследование будет продолжено, и журналисты, в частности, намерены выяснить, как Петров и Боширов получили британские визы.