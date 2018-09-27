«Амурская правда» и «Амур Инфо» удалили заметки о настоящем имени Руслана Боширова, обвиняемого в отравлении Скрипалей
Издания «Амурская правда» и «Амур Инфо» удалили заметки о настоящем имени Руслана Боширова, обвиняемого в отравлении Скрипалей, — сообщает издание «Медуза». Оба текста можно найти через кэш Google. Заметки были написаны со ссылкой на издание Инсайдер.
Инсайдер и Bellingcat утверждают, что настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига. Он офицер ГРУ, — рассказал «Эху» шеф-редактор Инсайдер Роман Доброхотов.
По словам Доброхотова, есть свидетельства работы Анатолия Чепиги в ГРУ как минимум до 2014 года. Доброхотов пообещал, что расследование будет продолжено, и журналисты, в частности, намерены выяснить, как Петров и Боширов получили британские визы.
Комментарии6
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ostapba 27 сентября 2018 | 13:05
А вот это уже лишнее хероя России светить.
Без канделябровдаже.
vvietham 27 сентября 2018 | 13:08
А вы действительно способны поверить, что "героя" РФ израненного в боях в Чечне , потом чуть не убитого на Украине, где фоток было сделано для Одноклассников и Вконтакте больше, чем выпущено пуль - послали в Солсбери травить Новичком Великобританию?
По моему способность верить в эти фейки могут продемонстрировать только полные и конченные дебилы :)
//Издания Амурская правда и Амур Инфо удалили заметки о настоящем имени Руслана Боширова//
Еще одних дебилов подвезли :) на Амур Инфо НЕТ И НЕ БЫЛО НИКАКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРО БОШИЛОВА :)
там была инфа про другого человека на букву "Ч" :)
Поскольку миллионы теперь полезли смотреть инфу на сельском web-сервере, вот что-бы он не сдох (не сгорели жесткие диски от такого напряга) эту информацию и удалили
теперь после этой новости все полезут смотреть в Гугл-кэшь (а ему не привыкать), что сельскому администратору и было нужно :)
не стоит искать черную кошку в темной комнате, зная, что её там нет :)
вы ж не конченные дебилы?
zemljanka 27 сентября 2018 | 13:09
Спалились.
luger_max_otto 27 сентября 2018 | 13:07
Это случается нередко: в свое время церковный суд приговорил к сожжению книгу Паскаля- мера символичная во времена книгопечатания- но при исполнении приговора оказалось, что несколько экземпляров, купленных для экспертизы и пр. г-да члены суда замылили. Злые языки утверждают, что палачу срочно вручили какой- то молитвенник, каковой и был сожжен :)
zemljanka 27 сентября 2018 | 13:07
Патологический лжец (с) - "всем ребятам пример".
Цапкиозерные "правят бал".
kara 27 сентября 2018 | 13:10
так это смотря как подавать новость,если как на Эхе, то надо удалять, а если как на Коммерсанте, то нет.