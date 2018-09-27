Посол РФ в США: На сессии Генассамблеи будет представлен проект резолюции по противодействию преступлениям в сфере ИКТ

В ходе сессии Генассамблеи будет представлен проект резолюции по противодействию преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в контексте международной безопасности. Об этом сказал посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы радиостанции «Эхо Москвы».

«В ходе нынешней сессии Генассамблеи представим проект резолюции «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности». Мы за решительные меры борьбы с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Нужен равноправный и справедливый миропорядок в цифровой сфере, при котором были бы защищены интересы всех. Приоритетом считаем создание полноценной международно-правовой базы сотрудничества и единой терминологической базы. В этой связи предложили разработать под эгидой ООН универсальную конвенцию по противодействию преступлениям в сфере ИКТ», — сказал он.

По словам А.Антонова, американская сторона российские инициативы не поддерживает.



«Вашингтон делает ставку на наращивание собственного киберпотенциала, готовится к ведению наступательных операций в виртуальном пространстве, расширяет соответствующие полномочия Пентагона», — отметил он.

На днях была опубликована Национальная киберстратегия США, в которой, по словам А.Антонова, «четко прописано, что сотрудничать американцы намерены исключительно с «союзниками и партнерами»». «Россию же прямо называют «соперником».