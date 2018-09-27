Посол РФ в США: На сессии Генассамблеи будет представлен проект резолюции по противодействию преступлениям в сфере ИКТ
В ходе сессии Генассамблеи будет представлен проект резолюции по противодействию преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в контексте международной безопасности. Об этом сказал посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы радиостанции «Эхо Москвы».
«В ходе нынешней сессии Генассамблеи представим проект резолюции «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности». Мы за решительные меры борьбы с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Нужен равноправный и справедливый миропорядок в цифровой сфере, при котором были бы защищены интересы всех. Приоритетом считаем создание полноценной международно-правовой базы сотрудничества и единой терминологической базы. В этой связи предложили разработать под эгидой ООН универсальную конвенцию по противодействию преступлениям в сфере ИКТ», — сказал он.
По словам А.Антонова, американская сторона российские инициативы не поддерживает.
«Вашингтон делает ставку на наращивание собственного киберпотенциала, готовится к ведению наступательных операций в виртуальном пространстве, расширяет соответствующие полномочия Пентагона», — отметил он.
На днях была опубликована Национальная киберстратегия США, в которой, по словам А.Антонова, «четко прописано, что сотрудничать американцы намерены исключительно с «союзниками и партнерами»». «Россию же прямо называют «соперником».
Комментарии5
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yralez 27 сентября 2018 | 12:52
Загнанные расследованиями в угол крысы перешли в атаку.
dataan 27 сентября 2018 | 13:00
В Вашингтоне признали неэффективность применения санкций в отношении России. Такой анализ излагается в докладе помощника руководителя министра финансов США Маршалла Биллингсли по вопросам монетарной и торговой политики
seryj_wolk 27 сентября 2018 | 12:59
Не пользуется рфие доверием большого числа стран. Потому ее проект будет отвергнут. Кроме того, практика показала, что рфия международных законов не соблюдает, и единственная в текущем веке совершила аннексию чужой территории, постоянно вмешивается во внутренние дела многих стран, в том числе и с применением оружия. Гнать надо вон таких из ООН. Даже в рифму получается.
democ 27 сентября 2018 | 13:02
Но если мы с Америкой соперники, то какие к ней претензии?! Есть же у России супер - пупер оружие на ядерных дровах, значит покажем им мультик и про " достижения в сфере информации и телекоммуникаций" . Пусть посмеются.
alex_sionist 27 сентября 2018 | 13:09
Что то я не помню чтобы господин Путин выступал в ООН а это означает что либо он марионетка либо что еще хуже дебил неспособный эапомнить текст.