Посол РФ в США: Сведения о незаконных действиях США по отношению дипсобственности РФ включены в доклад генсека ООН

Сведения о незаконных действиях США по отношению российской дипломатической собственности включены в доклад Генсекретаря ООН и будут обсуждаться в Шестом (юридическом) комитете Генассамблеи. Об этом сказал посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы радиостанции «Эхо Москвы».

«Сведения о незаконных действиях США уже включены в доклад Генсекретаря ООН по пункту повестки дня 73-й сессии Генассамблеи ООН «Рассмотрение эффективных мер по усилению защиты, безопасности и охраны дипломатических и консульских представительства и представителей», который будет обсуждаться в Шестом (юридическом) комитете Генассамблеи», — сказал он.

В 2017 году США, сняв с российских объектов дипломатическую неприкосновенность, ссылался на американский Закон об иностранных миссиях 1982 г., арестовал российскую собственность.

По словам посла, власти США не только изъяли имущество, но и «даже не пускают посмотреть, все ли нормально в зданиях».

«Постоянно поднимаем этот вопрос в контактах с американцами на различных уровнях, направляем регулярные ноты в госдепартамент. Но в ответ получаем отказ без объяснения причин», — отметил он.